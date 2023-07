Die Tech-Giganten geben derzeit den Ton in den globalen Aktienindizes an. Aber war es nicht schon immer so, dass einige wenige Unternehmen einen besonders hohen Börsenwert und damit ein hohes Indexgewicht hatten? Und kamen diese dominanten Titel nicht häufig aus dem Technologiesektor? Sebastian Dörr von HQ-Trust hat nachgerechnet.

Der Kapitalmarktanalyst Sebastian Dörr von der Investmentgesellschaft HQ Trust untersucht in seiner Studie die Gewichtung der einzelnen Aktien im MSCI USA Large Cap Index und dessen 11 Sektoren. Als Maß für die Ungleichverteilung der einzelnen Aktien verwendet Sebastian Dörr den sogenannten Gini-Koeffizienten, ein statistisches Standardmaß für die Ungleichheit einer Verteilung. Dieser liegt zwischen 0 und 1, wobei 0 für absolute Gleichheit und 1 für maximale Ungleichheit steht. Im ersten Fall würde es sich um einen gleich gewichteten Aktienindex handeln, im zweiten Fall würde ein Wert alle anderen dominieren. Die Analyse erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Jahren, von Oktober 1998 bis Juni 2023.

Chart von HQ-Trust: Technologieriesen sind dominanter denn je © HQ-Trust

Sebastian Dörr fasst die Ergebnisse seiner Analyse wie folgt zusammen:

„Dass Aktienindizes von wenigen Unternehmen dominiert werden, ist ein Dauerzustand an den Börsen. In den vergangenen 25 Jahren lag der Gini-Koeffizient des MSCI USA zwischen 0,57 und 0,71. Aktuell liegt er bei 0,66 und damit leicht über dem langfristigen Durchschnitt von 0,62. Am höchsten war die Ungleichheit im Juni 2000, als die Tech-Blase platzte, am niedrigsten im September 2013.

Ein detaillierter Blick auf die 11 Sektoren zeigt jedoch, dass die Situation derzeit nicht wie gewohnt ist:

Die Gewichte im Technologiesektor sind derzeit so ungleich verteilt wie nie zuvor: Tech-Giganten wie Apple, Microsoft oder Nvidia sind dominanter denn je. Auch die Sektoren Kommunikation und zyklischer Konsum liegen nahe an ihrem Höchststand, was vor allem auf technikaffine Unternehmen wie Alphabet und Meta oder Amazon und Tesla zurückzuführen ist. Am niedrigsten ist die Ungleichheit derzeit mit 0,4 bei Immobilien- und Versorgeraktien. Im Immobiliensektor kommt z. B. selbst die am stärksten gewichtete Aktie, Prologis, nur auf ein Indexgewicht von 9,6 Prozent. Zum Vergleich: Im Technologiesektor liegt Apple bei 27,4 Prozent, im Kommunikationsbereich kommen die beiden Alphabet-Aktien zusammen sogar auf über 40 Prozent.“