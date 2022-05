Wettbewerb Future Fundstars Teilnehmer der Zwischenrunde stehen fest

Die neue Ausgabe des Wettbewerbs Future Fundstars geht in die Zwischenrunde. Nach dem Start des Wettbewerbs im März hat die Jury nun zwölf in ihren Augen aussichtsreiche Kandidaten ermittelt. Diese sollen an insgesamt vier Terminen gegeneinander antreten und ihre Anlagekonzepte in je zehn Minuten plus anschließender Fragerunde einer Jury und dem Livepublikum vorstellen. Die Veranstaltungen werden live per Zoom und Youtube im Internet übertragen.

Hier die Termine:

Zwischenrunde #1: Montag, 16. Mai, ab 13 Uhr:

Philipp Baumann, Z22 Technologies

Andreas Meyer, Anytime Invest

Andreas Meyer, Fountain Square

Zwischenrunde #2: Mittwoch, 18. Mai, ab 13 Uhr:

Florian König, König E-Commerce

Huy Nguyen, Sen Capital

Felix Lankes, Scherzer & Co.

Zwischenrunde #3: Montag, 23. Mai, ab 13 Uhr:

Andre Hirtz-Adlwart, Kapitalraum

Stefan Krick, Wikifolio Wasserstoff & Brennstoffzellen

Jan Suermann, Wikifolio Black Bastard

Zwischenrunde #4: Dienstag, 24. Mai, ab 15 Uhr:

Johannes Thomas, Coiq.capital

Thomas Kutschera, Axovision

Emanuel Eisel, EE Capital Management

Die vier Gewinner der Zwischenrunde sollen später in der Endausscheidung gegeneinander antreten.

Bei Future Fundstars geht es um Anlagestrategien, die erst frisch in einem Fondsmantel stecken und nur vergleichsweise geringe Volumina verwalten. Ebenso teilnehmen können Manager von Strategien, die bislang nicht im Fondsmantel, sondern nue etwa in Form eines Wikifolios existieren. Dem Gewinner winkt unter anderem ein Investment von bis zu zwei Millionen Euro.

Ausgerichtet wird der Investmentwettbewerb von dem Finanzportal Fundview – in Zusammenarbeit mit der Vermögensverwaltung Azemos und dem Hamburger Maklerdienstleister NFS Netfonds. In der Jury sitzen Peer Reichelt (Geschäftsführer NFS Netfonds), Rainer Laborenz (Geschäftsführender Gesellschafter Azemos Vermögensmanagement), Philipp Prömm (Vorstand Shareholder Value Management), René Louis Delrieux (Produktmanager Investing Comdirect der Commerzbank), Sascha Hinkel (Fondsanalyst bei Dekabank) und Tobias Schäfer (Portfoliomanager bei Berenberg).

Der aktuelle Wettbewerb ist bereits die dritte Auflage der „Future Fundstars“. Aus den ersten beiden Wettbewerben waren Philipp Haas und Lukas Widmann als Sieger hervorgegangen.