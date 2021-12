„2016 wird im Dax ein Rekorddividendenjahr werden“, so lautet die Prognose der DZ Bank. Wir haben uns die Ausschüttungen und die Kurse der 30 Unternehmen aus dem deutschen Leitindex angeschaut und stellen Ihnen nun die 10 Titel mit den höchsten Dividendenrenditen vor.

Eine Anlage des Dax-Unternehmens mit der höchsten Dividendenrendite: Um welches Unternehmen es geht und welche andere Dax-Titel hohe Dividendenrenditen bieten, erfahren Sie in unserer Bildstrecke

Die Saison ist eröffnet: Auf Aktionäre warten in diesem Jahr Ausschüttungen in Rekordhöhe. So schätzen die Analysten der DZ Bank, dass die Ausschüttungen für das Geschäftsjahr 2015 um rund 5 Prozent auf 29,5 Milliarden Euro steigen werden.

Welche 10 der 30 Dax-Konzerne den Anlegern die höchsten Dividendenrenditen bieten, erfahren Sie in unserer Bildstrecke. Alle Daten stammen vom Online-Portal Dividenden-Kalender.de (Stand: 24. März).

Platz 10: Deutsche Telekom

Dividende: 0,55 Euro

Dividendenrendite: 3,5%

Kurs: 15,61 Euro