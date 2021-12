Telis Finanz: 3 Ausbildungstitel in 5 Jahren

„Wer eine Alternative zum Hochschulstudium sucht, auf finanzielle Unabhängigkeit Wert legt und einen akademischen Abschluss möchte, ist beim Telis-Studium genau richtig", erläutert der Studienverantwortliche Thomas Heger. Studierende könnten alle drei Abschlüsse innerhalb von fünf Jahren erwerben. Das berufsbegleitende Studium verschaffe zudem finanzielle Unabhängigkeit durch ein eigenes Einkommen, so Heger weiter. Studierende erhielten ein individuelles Coaching. In aufeinander aufbauenden Modulen werden laut Telis Finanz die Inhalte eines betriebswirtschaftlichen Studiums vermittelt. Dazu gehören Betriebs- und Volkswirtschaft, Marketing und Kommunikation sowie Controlling und Informatik. Die ersten beiden Abschnitte des neuen Karrierewegs hat Telis Finanz bereits in der Vergangenheit angeboten, neu dazu kommt nun die Stufe zum Bachelor of Arts. Das Vertriebsunternehmen will das neue Ausbildungsangebot zusammen mit einem externen Partner organisieren. Dieser Ausbildungsanbieter stehe allerdings noch nicht fest, so Telis-Sprecher Reinhard Saller gegenüber DAS INVESTMENT.com. Man stehe in Gesprächen mit zwei Anbietern. Der erste Studienjahrgang soll zum Wintersemester 2009 starten. 35 Plätze stehen zur Verfügung. Die ersten Kandidaten werden in einem Anfang März stattfindenden Assessment Center getestet. Telis Finanz verfügt über 672 Berater und berät nach eigenen Angaben deutschlandweit mehr als 97.000 Privathaushalte in allen Bereichen der Finanz- und Vermögensplanung. 2007 wurden 66,2 Millionen Euro Provisionserlöse erzielt. Nähere Informationen zum Studium und zu den Bewerbungsmodalitäten