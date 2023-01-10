Sven Schöntag Telis Finanz beruft neuen Vertriebsvorstand
Telis Finanz hat Sven Schöntag (38) zum Vertriebsvorstand ernannt. Der 38-Jährige war zuvor Vorstand der Telis-Tochter Dema Deutsche Versicherungsmakler.
Schöntag gehört seit 2017 der Telis-Unternehmensgruppe an. Dort war er zunächst als Prokurist für die Vertriebswege Dema und DMF zuständig. Anfang 2022 wurde er zum Dema-Vorstand ernannt.
Vor seinem Wechsel zu Telis war Schöntag bei der Bonnfinanz sowie der OVB Holding und der OVB Vermögensberatung aktiv. Davor schloss er ein duales Studium im Bereich Versicherungswesen ab.
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