Sven Schöntag Telis Finanz beruft neuen Vertriebsvorstand

Sven Schöntag, Vorstand bei Dema Deutsche Versicherungsmakler, steigt in den Vorstand der Dema-Muttergesellschaft Telis Finanz auf. Er übernimmt dort das Vertriebsressort.

Telis Finanz hat Sven Schöntag (38) zum Vertriebsvorstand ernannt. Der 38-Jährige war zuvor Vorstand der Telis-Tochter Dema Deutsche Versicherungsmakler.

Schöntag gehört seit 2017 der Telis-Unternehmensgruppe an. Dort war er zunächst als Prokurist für die Vertriebswege Dema und DMF zuständig. Anfang 2022 wurde er zum Dema-Vorstand ernannt.

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Vor seinem Wechsel zu Telis war Schöntag bei der Bonnfinanz sowie der OVB Holding und der OVB Vermögensberatung aktiv. Davor schloss er ein duales Studium im Bereich Versicherungswesen ab.