Telis-Vorstand: André Bolz ist zurück

Telis Financial Services hat André Bolz erneut in den Vorstand berufen. Nachdem er Ende 2009 auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist, übernimmt Bolz nun wieder die Verantwortung für die Unternehmensentwicklung und Vertriebsstrategie der Telis GruppeDarüber hinaus rückt Christian Achhammer in den Vertriebsvorstand der Regensburger Gesellschaft auf. Der Industriekaufmann ist seit zwölf Jahren in der Telis-Gruppe tätig und verantwortete zuletzt die Direktion in Neumarkt.