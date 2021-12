Telos: AA für den HI-Dividendenplus-Fonds

Fondsmanager Christian Saalfrank investiert mit dem HI-Dividendenplus-Fonds (WKN: 254448) in Aktien von Unternehmen aus der Eurozone. Dabei orientiert er sich am Aktienindex Euro Stoxx, der derzeit rund 300 Titel aus 12 Ländern der Eurozone beinhaltet. Jeweils zu Beginn des Jahres pickt er sich die 50 Titel mit der höchsten Dividendenrendite heraus. Das Management erfolgt im Anschluss nach einem von Saalfrank entwickelten quantitativen Modell.Die Grundidee: Value-Aktien entwickeln sich langfristig besser als Growth-Aktien. Saalfrank sucht darum nach Aktien mit hoher Dividendenrendite, die vom Markt eher unterbewertet werden. Eine hohe Dividendenrendite sei ein Zeichen für eine hohe Werthaltigkeit und Stabilität eines Unternehmens, so der Fondsmanager.Zur vollständigen Bewertung geht es hier