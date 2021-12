Telos-Fondsrating: AA+ für Schwellenmarktfonds von M&G

Der M&G Global Emerging Markets Fund (WKN: A0RH4V) ist ein Aktienfonds mit der regionalen Ausrichtung auf die Schwellenmärkte. Bei der Zusammensetzung des Porfolios verfolgt der Fondsmanager Matthew Vaight einen reinen Stockpicking-Ansatz; makroökonomische Einschätzungen haben keinen Einfluss auf seine Aktienauswahl. Damit ein Unternehmen für ein Investment in Frage kommt ist ausschlaggebend, dass dieses aus Sicht des Fondsmanagements unterbewertet ist.Die Portfoliokonstruktion des Fonds orientiert sich nicht am Vergleichsindex. Für die maximale Gewichtung einzelner Titel, Länder oder Branchen sind keine Limits definiert. Der Manager nimmt 50-70 Aktien ins Portfolio auf, die in der Regel in etwa gleich gewichtet werden.„In den drei positiven Börsenjahren seit Auflage konnte der Fonds seine Benchmark stets outperformen“, kommentiert Telos. Im Schwächejahr 2011 lag er nur marginal hinter der Vergleichsgruppe. Die Volatilität in Zeitintervallen von 6 Monate bis 3 Jahre sei stabil.Weitere Informationen finden Sie hier.