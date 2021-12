Telos-Fondsrating: Erneut AA+ für Tobias Klein

Fast perfekt: Die Rating-Agentur Telos hat die Beinahe-Bestnote AA+, die sie dem Euroland-Aktienfonds First Private Euro Aktien Staufer (WKN 977961) vor mehr als zwei Jahren gab , nun wieder bestätigt.Tobias Klein, Fondsmanager und Geschäftsführer der Investmentboutique First Private setzt auf Aktien mit attraktiven Dividenden.Das Anlageuniversum umfasst alle Werte aus den zwölf Ländern des Dow Jones Euro Stoxx, die zunächst einen quantitativen Filterprozess durchlaufen. Dabei werden im ersten Schritt Titel selektiert, die über eine hinreichende Mindestliquidität verfügen. Als nächstes werden Unternehmen, die eine kritische Finanzstruktur aufweisen (zum Beispiel gemessen am Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital) aus dem Anlagespektrum entfernt. Ausgewählt werden dagegen rund 35 Titel, die durch ihre Dividende überzeugen. Diese werden annähernd gleichgewichtet ins Portfolio aufgenommen.Weitere Informationen finden Sie hier