Telos-Fondsrating: Spezialfonds von Fidelity erhält AAA

Der Fidelity Fonds MAS1 ist ein aktiv gemanagter Spezialfonds, der in fünf Assetklassen investieren kann. Bei deren Gewichtung orientiert sich der Fondsmanager Trevor Greetham an der strategischen Benchmark, die sich zu 40 Prozent aus europäischen Rententiteln, zu 30 Prozent aus globalen Aktien und zu jeweils 10 Prozent aus Geldmarkt-Anlagen, globalen Immobilienaktien und Rohstoffen zusammen setzt. Im Rahmen der Taktischen Asset Allokation (TAA) darf der Fondsmanager bei Aktien um 15 Prozent und bei den übrigen Assetkategorien um 10 Prozent nach oben oder unten von der Benchmarkgewichtung abweichen. Wie stark diese Abweichung ist, hängt von Greethams Einschätzung hinsichtlich der aktuellen konjunkturellen Entwicklung ab. Denn aus Sicht des Fondsmanagers ist in jeder Phase des Wirtschaftszyklus' jeweils eine andere Assetklasse besonders attraktiv. Investitionen in Rohstoffe werden über Futures abgebildet. Die übrigen Anlageklassen werden in der Regel durch Investitionen in auf die jeweilige Assetklasse spezialisierte Fidelity-Fonds im Portfolio des Fidelity Fonds MAS1 ungesetzt. Sofern kein passendes hauseigenes Produkt gefunden wird, kann Greetham ETFs externer Anbieter oder Futures kaufen.