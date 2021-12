Telos Investor Screening 2014 Mit diesen Vermögensverwaltern sind die Anleger am zufriedensten

Beratungsqualität, Branchenkompetenz, Produktqualität – die institutionellen Anleger sind in diesem Jahr noch zufriedener als 2013. Das hat eine Studie der Rating-Agentur Telos ergeben, die 219 institutionelle Anleger befragt hat. Am zufriedensten sind die mit den kleineren Vermögensverwaltern.Die Berenberg Bank führt die Liste an und ist zugleich Spitzenreiter in den Unterkategorien Risikomanagement, Branchenkompetenz, Produktangebot und Preis-Leistungs-Verhältnis. Nur auf Rang 4 kommen die Hamburger allerdings in der Kategorie Kundenbetreuung.