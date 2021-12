Telos-Rating: AA- für Ceros Israel 60 Plus

Der Ceros Israel 60 Plus (WKN: A0Q41V) ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der sich auf große israelische Unternehmen konzentriert. Er ist derzeit der einzige reine Israel-Fonds und enthält Aktien, die in Tel Aviv gelistet sind, und israelische Unternehmen, die im Ausland notieren. Der Name Israel 60 Plus spielt auf das 60-jährige Jubiläum von Israels Gründung im Jahr 2008 an.Laut dem Fondsmanagement ist Israel unter anderem ein wichtiger Technologiestandort. Es zählt die meisten an der Nasdaq gelisteten Unternehmen außerhalb der USA. Das Anlageuniversum besteht hauptsächlich aus Werten des TA-100 Indexes.Mehr Infos zum Fonds finden Sie im Rating-Bericht