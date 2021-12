Telos-Rating: AA für den First Private Aktien Global

Tobias Klein (Strategie) und Andreas Kraft (Portfoliomanagement) sind die Fondsmanager des Fonds First Private Aktien Global (WKN: A0KFRT). Ziel sei eine Outperformance des Vergleichsindexes MSCI World. Dazu kaufen sie sowohl Value-, Growth- und Quality-Aktientitel in das Portfolio. Letztere sind Aktientitel mit hohen Dividenden und/oder Aktienrückkaufprogrammen. Im Gegensatz zu einem reinen Value-Fonds soll die Stilmischung die Wertentwicklung des Fonds glätten.Für die Titelauswahl setzen die Fondsmanager ein dreistufiges, hauptsächlich quantitatives Auswahlverfahren ein. Im ersten Schritt werden Aktien aus dem 7.000 Titel umfassenden Anlageuniversum ausgewählt, die ausreichend liquide sind. Im zweiten Schritt werden für die jeweiligen Aktienstile die jeweils 100 attraktivsten Titel ausgewählt. Der letzte Schritt ist dann ein sogenanntes Negative Screening. Dabei schauen die Fondsmanager, ob ein Unternehmen zuletzt negative Schlagzeilen machte, ein Übernahmekandidat ist oder ein erhöhtes Klumpenrisiko darstellt. Letztendlich besteht das Portfolio aus 100 bis 140 Positionen.Im Vergleich zum MSCI World dürfen Klein und Kraft auf Sektor- und Länderebene um 10 Prozent abweichen. Einzige Ausnahme sind die USA, die den Vergleichsindex dominieren. Hier besteht kein Limit. Bei Aktienkäufen in den Schwellenländern dürfen die Fondsmanager dagegen nur um 5 Prozent abweichen.Das vollständige Telos-Rating lesen Sie hier