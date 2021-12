Telos-Rating: AA für den Fonds der Stadtsparkasse Düsseldorf

Der Stadtsparkasse Düsseldorf Absolute Return Fonds ist ein Produkt für vorsichtige Anleger. Fondsmanagerin Anja Felkel legt die Gelder weltweit in Aktien-, Renten- und Rohstoffmärkten an. Dabei versucht sie, die Korrelation zwischen den im Fonds enthaltenen Anlagen beziehungsweise Anlageklassen gering zu halten. Dabei versucht die Managerin, eine Rendite von mindestens 1-Monats-Euribor plus 200 Basispunkte pro Jahr zu erwirtschaften.Der Schwerpunkt des Fonds liegt im Rentenbereich. Dieser macht derzeit rund 60 Prozent des Portfolios aus und ist auf ein breites Spektrum von Anleiheklassen wie Pfandbriefe, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Schwellenmarkt-Papiere verteilt. Der Anteil an Staatsanleihen wurde als Reaktion auf die Staatsschuldenkrise reduziert und im Gegenzug das Segment der Unternehmensanleihen leicht ausgebaut. Die Laufzeit liegt konstant bei 1,5 bis 2,5 Jahren.Die Aktienquote darf bis zu 50 Prozent des Portfolios betragen, liegt aber meistens deutlich darunter.„Außer in den Krisenjahren 2008 und 2011 konnte das Produkt seine Ziele auf Jahressicht stets erreichen“, so begründet Telos seine Bewertung. Teilweise übertraf der Fonds sein Renditeziel deutlich. Auch die Vorgabe der Verlustvermeidung konnte eingehalten werden.Das vollständige Telos-Rating lesen Sie hier