Telos-Rating: AA+ für den JB Absolute Return Emerging Bond Fund

Fondsmanager des Julius Bär Absolute Return Emerging Bond Fund (WKN: A0NAS6) ist Enzo Puntillo. Ziel des Absolute-Return-Fonds sei es, über einen Zeitraum von zwei Jahren die Benchmark des 3-Monats-Libors um 3 bis 4 Prozent zu schlagen. Dabei soll das Risikomaß Value at Risk (VaR) von 8 Prozent nicht überschritten werden.Puntillo investiert dafür mindestens zwei Drittel des Fondsvolumens in Emerging-Markets-Anleihen. Darüber hinaus darf er aber auch Derivate wie Credit Default Swaps (CDS), Optionen und Futures sowie Short-Positionen einsetzen. Die Cash-Quote liegt bei durchschnittlich 20 Prozent.Wesentliche Treiber des Fonds sind für den Fondsmanager die drei Faktoren Bonität, Währung und Zinsen. Entsprechend investiert Puntillo je nach Markteinschätzung in unterschiedliche Laufzeiten, Bonitätseinstufungen und Währungen. Bei letzteren sindsowohl lokale Währungen als auch Hartwährungen wie der US-Dollar möglich. Um das Risiko des Portfolios zu verringern, setzt der Manager sogenannten Hedge-Overlay-Strategien ein. Zum Anlageuniversum gehören über 30 Emerging Markets.Das vollständige Telos-Rating lesen Sie hier