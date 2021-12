Telos-Rating: AA- für den Omikron7

Omikron7 (WKN: A0ML7M) ist ein global anlegender Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in Wachstumswerte investiert. Die Titelauswahl erfolgt mit Hilfe von Digital Fund Management (DFM), einer intern entwickelten Software zur computergesteuerten Aktienselektion.Wolfgang Schiketanz, Leiter von Schiketanz Capital Advisors (SCA), der den Fonds seit 1996 verantwortet, investiert weltweit in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von in der Regel mindestens 200 Millionen US-Dollar. Small Cap Strategien können hiervon abweichen.Bei der Portfoliokonstruktion setzt Schiketanz sieben einzelne Strategien ein, welche sich nach Kriterien wie Marktkapitalisierung oder der Bedeutung von Growth- beziehungsweise Value-Kriterien unterscheiden.In Abhängigkeit der zugrunde liegenden Strategie kauft der Manager im monatlichen bis quartalsweisen Zyklus jeweils Aktienkörbe mit 10 bis 50 Einzeltiteln. Diese hält er eine vordefinierte Zeit lang (strategieabhängig zwischen 6 und 12 Monate) im Portfolio. Anschließend verkauft er den Aktienkorb und ersetzt ihn durch ein neues.Das vollständige Telos-Rating lesen Sie hier