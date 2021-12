Telos-Rating: AA+ für den Sparinvest Global Value

Die Rating-Agentur Telos bewertet den Sparinvest Global Value (WKN: A0DQN4) von der dänischen Fondsgesellschaft Sparinvest mit der Note AA+. Damit erfüllt das Unternehmen sehr hohe Qualitätsstandards. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds mit Value-Ansatz. Aktienchef Jens Moestrup Rasmussen verantwortet den Fonds. Sein Team besteht aus acht Portfoliomanagern und einem Analysten.Das Anlageuniversum erstreckt sich weltweit über kleine, mittlere und große Unternehmen. Das Management prüft Bilanzen und Geschäftsmodelle, um unterbewertete Unternehmen fürs Portfolio zu finden. Außerdem wählt das Team nur Aktien aus, die mindestens 40 Prozent unter ihrem inneren Wert liegen. Dabei nutzt das Management das Bottom-up-Prinzip, ohne auf eine Benchmark zu achten. Der Anlagehorizont ist langfristig, was sich auch in einer geringen Umschlagshäufigkeit zeigt.