Telos-Rating: AA für Earth Exploration Fund

Fondsmanager des Earth Exploration Fund (WKN: A0J3UF) ist Joachim Berlenbach . Sein Ziel ist es, mit dem konzentrierten Portfolio (35-45 Titel) einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften.Hierfür investiert Berlenbach in unterbewertete Firmen, die hauptsächlich in der Exploration und/oder Produktion von Rohstoffen wie (Edel-)metallen, Öl, Gas oder Kohle tätig sind. Ergänzend werden auch Unternehmen der dazugehörenden Service-Industrie berücksichtigt. Zum weltweiten Anlagenuniversum gehören vor allem Small- und Micap-Rohstoffunternehmen.Insbesondere sucht Berlenbach nach Unternehmen, die ein hohes Wachstums- und/oder Lagerstättenpotenzial haben, das vom Markt noch nicht angemessen erkannt worden ist. Entsprechend setzt er nicht auf „Mainstreaminvestments“ und orientiert sich auch nicht an einer Benchmark. Berlenbach verfolgt eine long-only-Strategie, das heißt auf fallende Kurse setzt der Fondsmanager nicht.Das vollständige Telos-Rating lesen Sie hier