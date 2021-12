Telos-Rating: AA+ für HP&P Euro Select

DKM 2011: Video-Interviews

Auch wenn er darüber hinaus in börsennotierte Indexfonds (ETFs) sowie Staats- und Unternehmensanleihen investieren darf, liegt Habbels Schwerpunkt neben Aktien auf dem Liquiditätsmanagement durch höhere Cash-Quoten.



Für die Titelauswahl verfolgt der Fondsmanager zunächst einen klassischen Top-Down-Ansatz. Dadurch legt Habbel die Länder und Sektoren fest, in die er investieren will. Die vielversprechendsten Einzeltitel wählt er dann anhand von quantitativen Kennzahlen wie Cash-Flow, Verschuldungsgrad und Dividendenrendite aus. Auch qualitative Kriterien wie die eingeschätzte Kompetenz des Managements einer Firma spielen für ihn eine Rolle.



Fondsmanager des HP&P Euro Seleckt UI (WKN: 979076) ist Matthias Habbel. Er investiert in europäische Aktien. Ohne sich am Index MSCI Europe zu orientieren, ist das Ziel, die Performance der Benchmark zu schlagen.Sein Portfolio besteht in der Regel aus etwa 40 Aktientiteln. Neben Standardwerten darf er auch in Mid und Small Caps anlegen, aber nur bis zur Obergrenze von 30 beziehungsweise 20 Prozent des Portfolios. Insgesamt muss Habbel die Aktienquote zwischen 50 und 100 Prozent halten.