Telos-Rating: AA+ für Julius Bär Bond Fund Total Return

Der Julius Bär Bond Fund Total Return ist ein aktiv gemanagter globaler Rentenfonds, der überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen aus dem Investmentgrade-Bereich investiert. Gemanagt wird er seit Auflegung von Enzo Puntillo, der seit 2010 von Bogdan Manescu unterstützt wird. Beide kommen von Swiss & Global Asset Management.Das Fondsmanager-Duo wird von insgesamt zehn weiteren Mitgliedern des Global Fixed Income Teams unterstützt. Alle Teammitglieder verfügen über eine sehr gute Expertise und überdurchschnittliche Erfahrungen im Investmentbereich, heißt es von Telos. Puntillo ist seit April 2009 Chef der Fixed Income Abteilung.Der Investmentansatz basiert auf einem Multi-Strategie- Ansatz. Insgesamt stehen drei Strategien zur Verfügung: Die „Structural Opportunities (Buy and Avoid)“-Strategie investiert mit langfristiger Ausrichtung in globale Staats- oder Unternehmensanleihen, die aufgrund ihrer strukturellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder einer deutlich verzögerten Bewertung besonders attraktiv erscheinen. Zyklische Investitionsmöglichkeiten (Cyclical Opportunities-Multi-Strategy) ergeben sich durch die unterschiedlichen Risiko- und Renditeprofile der einzelnen Asset-Klassen innerhalb des Konjunkturverlaufs. Und drittens dürfen die Fondsmanager auch komplett in Investmentgrade-Staatsanleihen investieren. Dieser Strategie kommt die größte Bedeutung zu. Die taktisch-orientierte Strategie (Tactical Opportunities-Single Strategies) basiert hingegen auf der Ausnutzung temporärer Fehlbewertungen, bedingt beispielsweise durch eine Überreaktion des Marktes.Bei Bedarf ist eine tägliche Anpassung des Portfolios möglich. In der Summeumfasst das Portfolio rund 350 Einzeltitel. Derivate werden sowohl für Währungshedges und die Durationssteuerung als auch als aktive Renditequelle verwendet.