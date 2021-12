Telos-Rating: AA für LBBW Dividenden Strategie Small und Midcaps

Der LBBW Dividenden Strategie Small und Midcaps (WKN: A0KEYR) ist ein aktiv gemanagter, value-orientierter Aktienfonds. Das Anlageuniversum besteht aus europäischen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung bis 1,5 Milliarden Euro (Small Caps) und zwischen 1,5 und 3,5 Milliarden Euro (Mid Caps).Wenn Fondsmanager Holger Stremme eine Aktien kaufen soll, muss sie über eine überdurchschnittliche Dividendenrendite verfügen - mindestens 3 Prozent. Der derzeitige Durchschnitt im Fonds liegt bei 5 Prozent.Neben der Dividendenrendite fließen auch andere fundamentale Kennzahlen in die Analyse der Einzeltitel ein wie etwa die Ertragskraft (Bilanzstärke) sowie die Positionierung des Unternehmens im Branchenvergleich.Darüber hinaus vermeidet Stremme Klumpenrisiken auf Branchen- und Länderebene. Das Limit für die Branchengewichtung liegt bei 25 Prozent, für Einzeltitel bei 2,5 Prozent. Den eher geringen Sicherheitspuffer an Cash kann der Fondsmanager in unsicheren Marktphasen vorübergehend auf 10 Prozent erhöhen. Ansonsten ist der Fonds meist nahezu vollinvestiert. Derzeit hält Stremme über 90 Titel im Portfolio.Den kompletten Rating-Bericht gibt es zum Download hier