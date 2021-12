Telos-Rating: AA für M&G Global Dividend und Sparinvest Global Small Cap Value

Der M&G Global Dividend (WKN: A0Q349) ist ein globaler Aktienfonds, der auf Unternehmen mit hohen Dividendenzahlungen setzt. Dieser Ansatz basiert auf der Erkenntnis, dass Aktien von Unternehmen, die ihre Dividende Jahr für Jahr erhöhen, sich langfristig deutlich besser als der breite Markt entwickeln.Bei seiner Einzeltitelauswahl ist der Fondsmanager Stuart Rhodes an keinen Vergleichsindex gebunden. In der Regel ist der Fonds mit einem rund 50 Titel umfassenden Portfolio voll investiert.Den geografischen Schwerpunkt bilden derzeit die USA. Dies sei aber laut Rhodes kein Ergebnis strategischer Überlegungen, sondern nur eine Folge der Aktienauswahl.Rhodes kauft Papiere von Unternehmen, die einer der drei verschiedenen Kategorien von Dividendenquellen zugeordnet werden können. Unter „Qualität“ versteht er defensive, gut gemanagte Unternehmen mit stetigem Dividendenwachstum. Als „Vermögenswerte“ gelten für den Fondsmanager zyklische Unternehmen mit guter Kapitaldisziplin. Die Kategorie „Schnelles Wachstum“ umfasst schnell wachsende Unternehmen, die dieses Wachstum auf die Dividende übertragen können.Den kompletten Rating-Bericht zum M&G Global Dividend finden Sie hier Der Sparinvest Global Small Cap Value (WKN: A0LCMS) ist ein Aktienfonds, der weltweit in Nebenwerte investiert. Die Ausnahme bilden lediglich die Schwellenmärkte, die laut dem Fondsmanagement aufgrund der speziellen Risiken im politischen Bereich, im Bereich der Rechnungslegung oder Corporate Governance außen vor bleiben.Der verantwortliche Portfolio-Manager Kasper Billy Jacobsen und die Co-Managerin Trine Uggerhoj gehen davon aus, dass der Markt langfristig den fairen, fundamental begründeten inneren Wert eines Unternehmens bepreist und Abweichung hiervon nur kurzfristig seien. Daher suchen sie nach unterbewerteten Aktien (Value-Ansatz). Sie kaufen nur Papiere, die mit einem Abschlag von mindestens 40 Prozent zum vom Sparinvest ermittelten fairen Unternehmenswert gehandelt werden.Das Portfolio setzt sich aus 80 bis 120 Titeln zusammen. Dabei unterliegen die Manager keinen Beschränkungen, was die Zusammensetzung nach Ländern, Sektoren oder Währungen betrifft. Die Marktkapitalisierung der meisten Unternehmen aus dem Fondsportfolio liegt bei rund 1,5 Milliarden US-Dollar.Den kompletten Rating-Bericht zum Sparinvest Global Small Cap Value finden Sie hier