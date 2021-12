Telos-Rating: AA für Strategiefonds von LGT

Der Fonds zählt zur LGT-Strategiefonds-Familie, die neben dem in Euro denominierten LGT Strategy 4 Years weitere Fonds mit anderen Zeithorizonten und Währungen umfasst. Der LGT Strategy 4 Years ist ein Mischfonds, der weltweit in verschiedene Assetklassen wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe investieren und auch Derivate einsetzen kann.Das Management-Team setzt sich aus dem leitenden Portfoliomanager Oliver Hagen, Marcel Schnyder, der alle Mischfonds-Produkte von LGT Capital Management verantwortet, sowie Hanna Berglund und Alex Borer zusammen.Das oberste Ziel der Fondsmanager besteht darin, auf Sicht von vier Jahren Verluste für den Investor zu vermeiden, unabhängig von dem Einstiegszeitpunkt. Hierzu setzen sie den intern entwickelten LGT-Shortfall-Ansatz ein. Auf Grundlage dieses Ansatzes wird die strategische Asset Allocation – und damit auch die Risikostruktur – des Fonds so festgelegt, dass der Anleger mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent nach vier Jahren eine positive Rendite erzielt.Bei der anschließenden taktischen Asset Allocation versucht das Management-Team, durch Über- beziehungsweise Untergewichtungen der Anlageklassen gegenüber der strategischen Positionierung das Rendite-Risiko-Verhältnis zu verbessern.Bei der Titelauswahl messen die Fondsmanager der Liquidität eine hohe Bedeutung bei. Auf der Aktienseite kommen beispielsweise nur die 1.000-1.500 Titel mit der höchsten Marktkapitalisierung und dem höchsten durchschnittlich gehandelten Volumen in Frage. Auch Derivate werden nur gekauft, wenn sie nach Einschätzung der Portfoliomanager ausreichend liquide sind.Über den gesamten Investmentprozess hinweg kombinieren die Manager Komponenten aus der Fundamentalanalyse mit Erkenntnissen aus der Markt- und Börsenpsychologie (Behavioral Finance).Mehr Infos zum Fonds finden Sie im Rating-Bericht