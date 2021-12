Telos-Rating: AA und AA- für PEH-Fonds

Derist grundsätzlich ein globaler Aktienfonds mit Schwerpunkt in Industrieländern. In Krisenzeiten kann Fondsmanager Robert Reinhardt die Aktienquote deutlich zurücknehmen, um das Geld zu schützen. Dann können vorübergehend auch Anleihen ins Portfolio.Die Aktien wählt Reinhardt nach Stockpicker-Manier direkt aus, ohne eine Länder- oder Branchenstrategie zu fahren. Hinzu kommt ein Overlay-Management, das die Aktienquote zwischen minus 50 Prozent oder plus 150 Prozent bestimmt.Telos vergibt das Rating AA-. Den Bericht gibt es hier Derenthält normale Staatsanleihen und Anleihen, deren Verzinsung sich nach der offiziellen Inflationsrate richtet. Fondsmanager Florian Jander darf die Gewichtungen beider Klassen zwischen 0 und 100 Prozent frei bestimmen. Ebenfalls möglich sind taktische Positionen auf Anleiheindizes an Terminmärkten. Unterm Strich soll der Fonds in allen Marktphasen Gewinne bringen.Telos vergibt das Rating AA. Den Bericht gibt es hier