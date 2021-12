Telos-Rating: AAA- für den HI-Global Markets Long/Short-Fonds

Der HI-Global Markets Long/Short-Fonds wird von Helaba Invest gemanagt. Die Gesamtverantwortung für die Anlageentscheidungen trägt der Fondsmanager und Leiter der Gruppe „Quantitative Strategien“ Martin Efferz. Insgesamt sind zehn Mitarbeiter von Helaba Invest in den Investmentprozess involviert.Das Management-Team versucht, unabhängig von der Entwicklung an den globalen Aktienmärkten eine positive Wertentwicklung im Portfolio zu erreichen. Das Performanceziel lautet: Geldmarkt plus 200 Basispunkte.Das Basisinvestment des HI-Global Markets Long/Short-Fonds besteht aus Pfandbriefen und kurz laufenden Euro-Anleihen mit bester Bonität. Das Basisportfolio hat eine Zielduration von weniger als einem Jahr (geldmarktnah). Die Investmentstrategie kombiniert ein Multifaktormodell mit antizyklischen Signalen kurzfristiger Natur und Optionsstrategien. Das maximale Aktienexposure liegt bei +/- 125 Prozent.