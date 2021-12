Telos-Rating: AAA- für den Sarasin Fairinvest Universal Fonds

Der Sarasin Fairinvest Universal Fonds ist ein defensiv ausgerichteter Mischfonds, der in Aktien und Renten investiert. Das Anlageuniversum umfasst europäische Aktien und in Euro denominierte Anleihen, die ein attraktives Nachhaltigkeits-Rating in der „Sarasin Sustainability Matrix“ vorweisen können.Der Sarasin Fairinvest Universal Fonds wird von Universal-Investment verwaltet. Die Fondsmanagerin Gabriele Grewe wird von Dennis Bützer als stellvertretendem Portfoliomanager sowie einem 29-köpfigen Analystenteam unterstützt.Für Anleiheinvestments gilt ein Mindestrating von A-. Auf der Aktienseite kaufen Grewe und ihr Team ausschließlich Papiere von Unternehmen, die ökologisch, wirtschaftlich und sozialverantwortlich handeln. Die Aktienquote bewegt sich zwischen 20 und 30 Prozent des Fondsvolumens. Insgesamt setzt sich das Portfolio aus 100 – 120 Titeln zusammen.Der Fonds ist für institutionelle Anleger konstruiert, die regelmäßige Ausschüttungen bevorzugen und an einer besonders verantwortungsbewussten Anlage ihrer Gelder interessiert sind. In der Anteilsklasse I plus werden in Jahren positiver Wertentwicklung zusätzlich Veräußerungsgewinne herangezogen.