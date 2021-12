Telos-Rating: AAA- für Lux Topic Aktienfonds

Fondsmanager des Lux Topic Aktien Europa (WKN: 257546) ist Robert Beer. Als Berater verwaltet er den europäischen Aktienfonds im Auftrag für DJE Kapital. Um das Ziel einer Outperformance und geringerer Volatilität gegenüber dem DJ Euro Stoxx 50 zu erreichen, über- und untergewichtet Beer die einzelnen Aktientitel des Indizes.Die Titelauswahl erfolgt nach einem quantitativen Modell. Ziel ist es, Unternehmen ins Portfolio zu nehmen, die ertragsstark sind und deren Aktienkurs eine positive Kursdynamik aufweisen. Dabei ist es für den Fondsmanager nicht so wichtig, wie gerade die Bewertung an der Börse ist. Maximal besteht das Portfolio aus 35 Titeln.Zweiter Teil des Investmentsprozesses ist eine Optionsstrategie. Durch den Kauf von Index-Put-Optionen versucht Beer das Marktrisiko seines Portfolios verringern. In fallenden Märkten würde er durch die Optionen einen Teil der Kursverluste der Aktien ausgleichen können.Das vollständige Rating lesen Sie hier