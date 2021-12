Telos-Rating: AAA- für Raiffeisen-Euro-Rent

Fondsmanager Andreas Riegler investiert mit dem Raiffeisen-Euro-Rent (WKN: 926452) ausschließlich in Staats- und Unternehmensanleihen aus den Euroländern. Und davon kommen nur Papiere mit einer Bonität aus dem Investment-Grade-Bereich (S&P: BBB- oder besser) in Frage.Ziel ist es, eine Überrendite zur Benchmark Barclays Capital Euro-Aggregate 500 MM Bond Index zu erwirtschaften. Möglich sei dies, weil die Märkte nicht effizient seien und somit aktives Management Zusatzerträge erzielen könne, so der Fondsmanager.Dafür greift er auf bis zu zwölf verschiedene Strategien zurück. Den Schwerpunkt legt er zurzeit auf Durationsstrategien. Darüber hinaus kommen Credit-, Zinskurven-, Inflations- sowie Länderallokationsstrategien zum Einsatz. Neben Staats- und Unternehmensanleihen kauft der Fondsmanager auch Pfandbriefe, inflationsindexierte Anleihen und Derivate.Da Riegler 2012 an einer Weiterbildung teilnimmt, vertritt ihn für diesen Zeitraum Martin Hinterhofer.Das vollständige Telos-Rating finden Sie hier