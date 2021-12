Telos-Rating AAA- für Sarasins Fairinvest Universal Fonds

Der Fairinvest Universal der Bank J. Safra Sarasin ist ein defensiver Mischfonds mit Renten-Schwerpunkt, der auf nachhaltige europäische Anleihen und Aktien setzt. Für 20 bis 30 Prozent des Fonds darf das Team Aktien kaufen. Der Fondsmanager Dennis Bützer und sein Stellvertreter Phillip Murmann kaufen nur Unternehmen, die ökoeffizient, wirtschaftlich und sozialverantwortlich handeln. Bei der Auswahl der 100 bis 120 Titel im Portfolio werden Bützer und Murmann von den Spezialisten des Aktien- und Rententeams unterstützt.Über die vergangenen drei Jahre hat der Fonds seine Benchmark zwar nicht geschlagen. Doch das liegt daran, dass diese zu 40 Prozent in Länder investiert, in die der Fonds nicht anlegen kann, weil sie nicht nachhaltig genug sind, begründen die Telos-Autoren. Die Benchmark besteht zu drei Viertel aus dem JP Morgan Euroland und zu einem Viertel aus dem MSCI Europa. Die Sharpe-Ratios lagen in allen Betrachtungszeiträumen im positiven Bereich.