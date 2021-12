Telos-Rating: Sparinvest European Value verbessert sich auf AA+

Von der Ratingagentur Telos erhält der Fonds Sparinvest European Value (WKN: A0LCMQ) nun ein besseres Folgerating als im Oktober 2011 . Statt einem AA bewertet Telos den Value-Fonds nun mit AA+.Der Fonds hat aktuell 67 Titel im Portfolio. Das durchschnittliche Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) des Fonds ist zurzeit gering, so Telos, und liegt bei 0,74. Es ist niedriger als das Bewertungsniveau des breiten Marktes mit einem KBV von 1,32.Auf Sektorebene setzt Fondsmanager Jens Moestrup Rasmussen unverändert auf zyklische Branchen. Übergewichtet hat er die Sektoren Industrie und langlebige Konsumgüter. Den Finanzsektor bewertet Rasmussen zwar als günstig, die aktuelle Untergewichtung sei aber unter anderem das Ergebnis der derzeitigen Regulierungsbemühungen im europäischen Raum. Zu groß sei die Unsicherheit über deren letztendliche Gestaltungen und Auswirkungen.Positiv findet das Telos-Analystenteam, dass das Fondsmanagement nicht in Aktionismus verfallen ist und weiter an der langfristig orientierten fundamental gesteuerten Portfoliogestaltung festhält.Das aktuelle Telos-Rating in vollständiger Länge finden Sie hier