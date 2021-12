Telos und Feri Euro Rating Top-Noten für Dividendenfonds von First Private

Der First Private Euro Dividenden Staufer ist der Rating-Agentur Telos die Fast-Bestnote AAA- wert. Diese Bewertung verdanke der Euroland-Dividendenfonds vor allem dem erfahrenen Team um den Fondsmanager Tobias Klein, so Telos. Klein managt den Fonds zusammen mit Sebastian Müller, dem operativ Verantwortlichen für Dividenden-Selektion. Dabei werden die beiden von sieben Mitarbeitern aus dem Bereich Portfoliomanagement / Quantitative Analyse unterstützt.Das Team folgt der hauseigenen Investmentphilosophie, welche die Gesellschaft selbst als „Buy Growing Value” bezeichnet. Darüber hinaus messen Klein & Co. attraktiven Dividendenzahlungen eine hohe Bedeutung bei. Neben der Dividendenrendite und deren Nachhaltigkeit analysiert das Team seit 2009 zusätzlich Aktienrückkaufprogramme der Unternehmen. Außerdem berücksichtigt das Team die Veränderungen der Analystenschätzungen in der kurz- bis mittelfristigen Vergangenheit hinsichtlich der Höhe der Dividendenzahlungen.Das Anlageuniversum umfasst 2.500 Werte aus dem Euroland, die zunächst einen quantitativen Filterprozess durchlaufen. Dabei werden im ersten Schritt Titel selektiert, die über eine ausreichende Mindestliquidität verfügen und mindestens eine Marktkapitalisierung von 200 Millionen Euro aufweisen. Als nächstes werden Firmen mit einer kritischen Finanzstruktur aussortiert. Anschließend werten die Manager fundamentale Kennzahlen der verbliebenen Firmen aus und stellen ein Portfolio mit 35 Werten zusammen.Über die letzten zehn Jahre legte der Fonds um durchschnittlich 6,35 Prozent jährlich zu - eine Leistung, die nicht nur Telos die Bestnote entlockte. Auch Feri Euro Rating Services zeichnete den Fonds vergangene Woche mit der Top-Note A / „sehr gut“ aus.