Redaktion 11.06.2015 Lesedauer: 1 Minute

Templeton Asian Growth Mark Mobius: „Brasilianische Konsumaktien sind interessant“

In einem Interview mit Die Presse.com erläutert Templeton-Manager Mark Mobius, warum er es für einen Fehler hält, sich jetzt aus Russland zurückzuziehen, was ihn an brasilianischen Aktien reizt und wieso er in Thailand an erste Gewinnmitnahmen denkt.