25.09.2015

Templeton Asian Growth Mark Mobius: „Ein Zinsanstieg wäre positiv für die Schwellenländer“

In einem aktuellen Kommentar auf Citywire Deutschland bedauert Franklin-Templeton-Manager Mark Mobius, dass die US-Notenbank ihre Zinsen im September nicht erhöht hat. In den kommenden Monaten rechnet er deshalb weiter mit starken Kursschwankungen in den Schwellenländern.