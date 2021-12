Redaktion 11.09.2015 Lesedauer: 1 Minute

Templeton Asian Growth Mark Mobius: „Langfristig ist es das Wachstum, was zählt“

In einem aktuellen Marktkommentar auf DAS INVESTMENT.com erläutert Templeton-Manager Mark Mobius, warum indische Small Caps im Sommer ein positives Eigenleben führten und warum er weiter an ein kräftiges Wachstum in Südostasien glaubt.