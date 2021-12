Redaktion 17.04.2015 Lesedauer: 1 Minute

Templeton Frontier Markets Mark Mobius: „Nigeria ist bereit für den Wechsel“

In einem aktuellen Marktkommentar zur Präsidentschaftswahl erläutert Templeton-Manager Mark Mobius, warum er trotz Ebola, Boko-Haram-Terror und des kräftig gesunkenen Ölpreises an seinen langfristigen Investments in Nigeria festhält.