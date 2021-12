Redaktion 07.08.2015 Lesedauer: 1 Minute

Templeton Global Total Return Michael Hasenstab: „Der Zinsanstieg in den USA ist verkraftbar“

Im Vorfeld steigender US-Zinsen rechnet Franklin-Templeton-Manager Michael Hasenstab mit einer zweigleisigen Entwicklung in den Schwellenländern. Lokalwährungsanleihen vernünftig regierter Länder, die nicht zu stark vom Öl abhängig seien, böten weiter gute Chancen, so Hasenstab in einem aktuellen Marktkommentar auf Procontra Online.