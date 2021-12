Redaktion 13.05.2016 Lesedauer: 1 Minute

Templeton Global Total Return Michael Hasenstab: "Wir haben eine Jahrhundert-Chance gesehen“

In einem aktuellen Interview auf DAS INVESTMENT.com bekräftigt Franklin-Templeton-Manager Michael Hasenstab, warum er weiter an steigende Zinsen glaubt und verrät, in welchem Land er aktuell besonders günstige Einstiegschancen vorfindet.