Klassiker von Franklin Templeton, Carmignac und Fidelity So entwickeln sich die Fonds

Die Bücher für das Fondsjahr 2021 sind geschlossen. Zeit, Bilanz zu ziehen – und wo immer es geboten erscheint, Veränderungen vorzunehmen. Das gilt nicht nur für private Depots, Empfehlungslisten von Fachredaktionen und die Baukästen von Fondspolicen-Anbietern, sondern auch für die Riege der 100 Fondsklassiker von DAS INVESTMENT. Was dabei allerdings nicht passieren sollte: Einen Fonds nur deshalb neu aufzunehmen, weil das von ihm abgedeckte Segment gerade einen Lauf hat. Und dafür einen anderen herauszukicken, dessen Managern aufgrund ihres Investmentstils gerade der Wind ins Gesicht bläst.

Doch wann ist in erster Linie der Markt schuld, wenn es gerade nicht läuft, und was sind auf der anderen Seite untrügliche Anzeichen dafür, dass sich ein einmal begonnener Niedergang vermutlich fortsetzt? Und bleibt nicht auch im letztgenannten Fall ein seit 20, 30 oder 40 Jahren bestens eingeführter Klassiker so lange ein Klassiker, wie er für die auf ihn vertrauenden Anleger ein Milliardenvermögen verwaltet?

Oder anders gefragt: Kann man einem Templeton Growth (ISIN: LU0114760746), einem Carmignac Patrimoine (FR00101351039) oder einem Fidelity European Growth (LU0048578792) so einfach von heute auf morgen den Klassiker-Status aberkennen?

Zugegeben, die Versuchung ist in allen drei Fällen groß. Denn auch 2021 vermochte das genannte Trio, das zusammen ein Gewicht von knapp 25 Milliarden Euro auf die Waage bringt, nicht sonderlich zu überzeugen. Den größten Rückstand auf den Durchschnitt der jeweiligen Vergleichsgruppe wies dabei mit knapp 11 Prozentpunkten einmal mehr der Templeton Growth auf. Auf Sicht von fünf Jahren sind es sogar fast 50 Prozentpunkte.

Trotzdem gibt es Anleger, die von diesem Klassiker nicht lassen wollen – vor allem deshalb, weil sie im Portfolio von Fondsmanager Peter Moeschter nicht auf die altbekannte Phalanx aus Apple, Amazon, Alphabet und Facebook treffen, die die Top 10 der Konkurrenz dominiert. Das dürfte einer der Gründe sein, warum die Netto-Mittelabflüsse beim Templeton Growth 2021 abermals in einem überschaubaren Rahmen blieben: In Relation zum Fondsvermögen waren es weniger als 5 Prozent.