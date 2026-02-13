Peter Sartori hat den Templeton Growth Fund 2025 mit 23,5 Prozent zurück auf Erfolgskurs gebracht. Warum die Ära der US-Megacaps vorbei ist und wo er nun die besten Chancen sieht.

DAS INVESTMENT: Sie haben eine ungewöhnliche Karriere hinter sich. Wann haben Sie sich entschieden, den australischen Profifußball zu verlassen und in die Finanzbranche zu wechseln?

Peter Sartori: Fußball war meine große Leidenschaft. Von 18 bis 30 war ich Profisportler, aber ich wusste immer, dass eine Sportkarriere zeitlich begrenzt ist. Die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, war parallel zum Fußball ein Teilzeitstudium zu absolvieren. So gelang mir Ende 20, Anfang 30 ein relativ reibungsloser Übergang ins Fondsmanagement. Viele Profisportler planen diesen Übergang nicht – einige meistern ihn gut, andere nicht. Ich hatte das Glück oder die Weitsicht, rechtzeitig zu planen. Jetzt, über 30 Jahre später, bin ich sehr zufrieden mit diesem Weg und freue mich besonders, den Templeton Growth Fund zu leiten.

Sie managen den Fonds seit etwas über einem Jahr und haben 2025 mit 23,5 Prozent deutlich besser als der Index abgeschnitten. Wie bewerten Sie Ihr erstes Jahr?

Sartori: Zunächst zur Einordnung: Ich bin seit sechs Jahren bei Templeton, zunächst in Singapur, und bin erst letztes Jahr ins US-Büro gewechselt – dort muss man als Manager des Growth Fund präsent sein. Die Übernahme als Lead Manager Anfang 2025 war eine großartige Gelegenheit. Ich betrachte es als den Start einer längeren Reise. Der Markt war extrem schwierig zu schlagen – weniger als 50 Prozent der aktiven Manager konnten den Index übertreffen. Insofern ist es ein vielversprechender Auftakt, aber mein Fokus liegt bereits auf 2026.

Spüren Sie einen gewissen Druck durch die Historie dieses Fonds?

Sartori: Ich bin mir der Geschichte, der Größe und des Profils sehr bewusst. Aber es ist entscheidend, dass mich diese Faktoren nicht belasten. Mein Fokus liegt darauf, gute Investmententscheidungen zu treffen, ohne mich von der Reputation beeinflussen zu lassen. Ich denke, das gelingt mir recht gut.

In den Jahren vor Ihrer Übernahme lief der Fonds nicht so gut. Sie sprechen von „subtilen Anpassungen“. Was machen Sie konkret anders?

Sartori: Die Kernprinzipien von Templeton bleiben unverändert bestehen: langfristige Perspektive, gründliche Fundamentalanalyse, Bottom-up-Portfoliokonstruktion und strikte Bewertungsdisziplin. Aber wir haben bedeutende Verbesserungen vorgenommen. Die wichtigste Änderung: Wir sind offener geworden, wo wir Value identifizieren. Der Fonds war im vergangenen Jahrzehnt stark auf klassisches Value fokussiert – sehr günstige KGVs und Kurs-Buchwert-Verhältnisse, tendenziell rückwärtsgewandt. Dies war seit der Finanzkrise bis Ende 2024 ein sehr herausfordernder Marktbereich.

Heute verfolgen wir einen flexibleren Ansatz. Wenn wir eine Wachstumsaktie identifizieren, die aus unserer Sicht falsch bewertet ist, interessiert uns das. Wir haben klassisches Value nicht aufgegeben – es macht immer noch einen substanziellen Teil des Portfolios aus –, aber wir sind ausgewogener positioniert. Das ermöglicht uns, durch Stockpicking Mehrwert zu schaffen, ohne durch einen reinen klassischen Value-Faktor eingeschränkt zu werden. Zudem haben wir das Portfolio konzentriert – von vorher mehr auf jetzt 50 bis 60 Aktien – und unsere Verkaufsdisziplin sowie Positionsgrößen optimiert.

Ihr Portfolio hat ein KGV von 25,3, die größten Positionen sind US-Tech-Giganten. Sie sprechen von „Dynamic Value“. Ist das noch Value oder eher Quality Growth zu akzeptablen Preisen?

Sartori: Wir verfolgen jetzt einen deutlich zukunftsorientierten Ansatz. Unsere Analysten müssen fünf Jahre vorausmodellieren. Die aktuelle Bewertung ist relevant, aber genauso entscheidend ist, wie diese Unternehmen in fünf Jahren bewertet sein werden. Wenn Sie unser Portfolio mit diesem Zeithorizont betrachten, liegt die Bewertung tatsächlich unter dem Marktniveau – wir halten Aktien mit soliden Wachstumsaussichten, die die Bewertungskennzahlen reduzieren.

Robert Sartori sprach über seine Erwartungen für den Templeton Growth Fund. | Bildquelle: DAS INVESTMENT

Gleichzeitig befinden sich zahlreiche klassische Value-Aktien im Portfolio. Wir sind beispielsweise bei Banken global übergewichtet und haben kürzlich zyklische US-Aktien wie Baumaterialien erworben. Wir sind offen dafür, Value dort zu identifizieren, wo die besten Investmentideen liegen. Ja, wir halten einige große US-Tech-Aktien, aber wir haben unser Engagement in den Magnificent Seven kürzlich reduziert. Wir sehen interessantere Opportunitäten außerhalb dieser Gruppe, die seit der Finanzkrise außergewöhnlich performte, 2025 jedoch an Momentum verlor.

Healthcare macht 14 bis 15 Prozent Ihres Portfolios aus. Unter Trump hat der Sektor massive Probleme, gestern fiel United Health um 20 Prozent. Wann überdenken Sie fundamental eine Sektorgewichtung? Wo verläuft die Grenze zwischen langfristiger Überzeugung und Realitätsverweigerung?

Sartori: Ihre Beobachtung ist absolut zutreffend – Healthcare, insbesondere US-Healthcare, verzeichnete bis Mitte letzten Jahres eine beispiellose Underperformance, hauptsächlich aufgrund der Unsicherheit über Trumps Gesundheitspolitik. Unsere Einschätzung 2025 war: Der gesamte Sektor war stark unter Druck geraten, und Aktien, die vorher hoch bewertet waren – besonders im Quality-Growth-Segment wie Life Sciences –, erreichten aus unserer Perspektive sehr attraktive Bewertungsniveaus.

Wir haben Mitte letzten Jahres zwei Unternehmen identifiziert: Thermo Fisher und Eli Lilly. Die täglichen Entwicklungen unter Trump lassen sich kaum vorhersagen. Aber mit einer Drei-bis-Fünf-Jahres-Perspektive erwerben wir qualitativ hochwertige Unternehmen zu attraktiven Bewertungen. Beide Positionen haben in der zweiten Jahreshälfte sehr positiv performt. Ja, United Health und andere Krankenversicherer wurden in den vergangenen 24 Stunden durch eine unerwartete politische Entscheidung belastet. Aber genau diese Volatilität sollten wir als Investoren nicht fürchten, sondern als Kaufgelegenheit für erstklassige Unternehmen nutzen.

Asien macht nur etwa 11 Prozent aus, wovon viel auf Japan entfällt. Warum so wenig, und welche Region hat am meisten Potenzial – etwa Indien nach dem großen Deal mit der EU?

Sartori: Asien muss man Japan differenziert betrachten. Japan ist ein Sonderfall – ein entwickelter Markt mit 30 Jahren Deflation, der nun Inflation benötigt, um Wachstum anzukurbeln. Das macht Japan einzigartig als Profiteur steigender Preise. Hinzu kommt eine umfassende Unternehmensreform. Wir schätzen Japan, sind übergewichtet positioniert und evaluieren kontinuierlich weitere Bottom-up-Opportunitäten.

Der Rest Asiens ist äußerst interessant. Indien war zwei Jahrzehnte lang der präferierte Zugang zu Emerging Markets, China hingegen nicht. Aber 2025 vollzog sich ein Wechsel: Indien verzeichnete erstmals seit langem eine Underperformance, während China besser zu performen begann. Diese beiden größten EM-Märkte tendieren dazu, sich gegensätzlich zu entwickeln – wenn einer steigt, schwächelt typischerweise der andere.

Wir erwarten, dass Hongkong-China weiterhin verbesserte Performance zeigt. Wir haben in den vergangenen sechs bis zwölf Monaten unser Engagement ausgebaut und beabsichtigen, dies fortzusetzen. Die Gründe: Der US-Dollar schwächelt, und es zeichnet sich eine moderate Diversifikation weg von US-Dollar und US-Treasuries als primärer Safe Haven ab – dies hat weitreichende Implikationen. Es existiert eine ausgeprägte Korrelation zwischen einem schwächeren Dollar und positiver Performance von Hongkong-Aktien.

Zudem hat China aus unserer Perspektive den Handelskrieg souverän gemeistert und ist relativ gestärkt daraus hervorgegangen. Vor zwei Jahren galt China für globale Investoren als „nicht investierbar“, heute ist es zumindest teilweise wieder im Fokus institutioneller Anleger. Der Markt ist günstig bewertet und entspricht unserer Bewertungsdisziplin. Besonders für in Hongkong gelistete Aktien erwarten wir ein weiteres positives Jahr.

2025 war erfolgreich, aber ein Jahr ist kein abschließendes Urteil. Was ist Ihr konkretes Versprechen an Investoren für die nächsten drei bis fünf Jahre?

Sartori: Wir wissen, dass der Fonds bis 2025 ein herausforderndes Jahrzehnt hinter sich hatte. Uns war klar, dass wir bessere Renditen liefern müssen. Wir glauben, dass wir das Fundament dafür gelegt haben. Der Start 2025 war vielversprechend, und wir denken, die Grundlagen sind vorhanden, um das fortzusetzen. Meine Botschaft: Das Fundament steht, Sie haben ein sehr motiviertes Portfolio-Management-Team, das für unsere Kunden liefern will.

Blick auf 2026: Trump 2.0, KI-Boom, hohe Bewertungen. Was sind Ihre Schlüsselthemen?

Sartori: KI kann man nicht ignorieren. In den letzten Jahren spielte man KI über „Picks and Shovels“ – die Infrastruktur, also Halbleiter und Energie für Rechenzentren. Diese Bereiche liefen spektakulär. Auf der anderen Seite steht Software, wo der Markt Geschäftsmodelle als potenziell disruptiert sieht. Software lief bis vor einem Jahr großartig, dann schlecht. Hier könnten Chancen liegen – wir arbeiten daran.

Bei den Mag-Seven-Hyperscalern, die beispiellos viel Capex in KI investiert haben, fragt der Markt jetzt, ob sie je eine Rendite sehen werden. Wir denken, innerhalb der Mag Seven ist es jetzt ein Stock-Picker-Markt statt dass alle zusammen steigen wie im letzten Jahrzehnt.

Das Ermutigende: Der Markt hat sich in den letzten zwölf Monaten stark verbreitert. Europa lief sehr gut, Japan performt gut, Hongkong steht vor einer besseren Phase. Es geht nicht mehr nur darum, in US-Megacaps investiert zu sein, was von der Finanzkrise bis Ende 2024 fast Performance garantierte. Das hat sich geändert – jetzt ist es ein Stock-Picker-Markt, und durch unser Modell mit globaler Analystabdeckung sind wir gut positioniert.

Nach einem Jahr: Worauf sind Sie am besonders stolz, und wo sehen Sie Verbesserungspotenzial?

Sartori: Der Markt ruht nie. 2025 fühlt sich schon lange her an, die Uhr für das erste Quartal 2026 tickt bereits. Ich reflektiere nicht zu viel über die Vergangenheit, ich bewege mich stetig vorwärts. Aus meiner Sportlerzeit weiß ich: Jedes Jahr mussten wir als Team etwas besser werden, weil die Konkurrenz besser wird. Niemand kann stillstehen. Als Investment-Team müssen wir kontinuierlich besser werden – bei Research, im Portfolio-Management. Wir arbeiten immer an etwas: bessere Verkaufsdisziplin, richtige Positionsgrößen, entschlossenere Investmententscheidungen. Überall können wir uns verbessern.

Letzte Frage: Ich bin potenzieller Investor. Was ist Ihr USP – warum sollte ich Ihren Fonds kaufen?

Sartori: Weil wir nicht glauben, dass ein ETF mit überwiegend US-Large-Cap- und Megacap-Unternehmen in Zukunft so gut funktioniert wie im letzten Jahrzehnt. Der Markt ist jetzt reif für Bottom-up-Stock-Picker mit gründlicher Fundamentalanalyse. Ich denke, wir befinden uns in dieser Phase, und Templeton ist mit unserem Modell sehr gut positioniert, um hier erfolgreich zu sein.