Redaktion 29.04.2016 Lesedauer: 1 Minute

Templeton Growth Norman Boersma: „Wir sind stärker als je zuvor von Value überzeugt”

Substanzaktien könnten an einem Wendepunkt stehen, glaubt Norman Boersma. In einem aktuellen Marktkommentar erläutert der Franklin-Templeton-Manager, warum er für den von ihm verfolgten Anlagestil in den kommenden Monaten reichlich Rückenwind erwartet.