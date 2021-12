Templeton startet Afrika-Fonds in Deutschland

Anleger sollen mit dem Afrika-Fonds ihr Portfolio breiter über die Schwellenländer streuen können. „Die jungen Märkte in Afrika weisen eine über weite Strecken niedrige Korrelation zu sowohl Industrieländer- als auch Schwellenländeraktien auf“, erklärt Carlos von Hardenberg.Mark Mobius ergänzt: „Wenn größere Schwellenländer vermehrt in Afrika investieren, fließt viel Kapital in Infrastrukturprojekte wie Straßen, Brücken, Schulen und Krankenhäuser. All das dürfte den afrikanischen Volkswirtschaften in den nächsten Jahren zugutekommen.“Der Fonds wird in einer währungsgesicherten Euro-Tranche(WKN: A1JTVC) angeboten.