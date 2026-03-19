Zu hoher Kostendeckel versus gefährdete Beratung: Bei der Frage, welche Beratungsleistung das geplante neue Standardprodukt zu welchen Kosten braucht, gelang keine Annäherung.

Es waren zwei Tage mit hochkarätigen Gästen wie CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen, Bafin-Exektutivdirektorin Julia Wiens und diversen Versicherer-Vorständen. Der Kongressveranstalter MCC hatte zum 27. Mal zum „Zukunftsmarkt Altersvorsorge“ nach Berlin geladen.

Natürlich ging es in den Vorträgen und in den Gesprächen auf den Fluren des „Hilton Double Tree Hotel“ immer wieder auch um das politisch aktuell brisanteste Thema – die Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge.

Auf der Bühne stritten Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur und Geschäftsführer des Verbraucherportals „Finanztip“, und Ludger Tillmann, Landeschef Nordrhein-Westfalen vom Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK), über die Frage, wie viel private Altersvorsorge kosten darf und wie viel Beratung dafür notwendig ist. Tillmann vertrat kurzfristig Michael H. Heinz. Der BVK-Präsident war wegen der aktuellen Entwicklungen im Gesetzgebungsverfahren kurzfristig zu den EU-Abgeordneten nach Brüssel gefahren.

Tenhagen kritisiert zu hohen Kostendeckel

Der medial omnipräsente Wirtschaftsjournalist Tenhagen, der schon unzählige Kontroversen mit der Finanzbranche geführt hat, kann nach eigener Aussage der Reform nach der aus seiner Sicht gescheiterten Riester-Rente viel Positives abgewinnen. Besonders die steuerfreie Umschichtung von Fonds innerhalb des Altersvorsorgedepots sei ein Fortschritt. Als niedrig bezeichnete er indes die geplante staatliche Förderung.

Doch brachte er eine Botschaft in Sachen des Kostendeckels für das geplante Standardprodukt mit, die vielen Zuhörern im Saal nicht gefallen haben dürfte: „Die 1,5 Prozent wird es am Ende nicht geben. Die sind eigentlich weg. Das ist seit Montag klar“, so seine deutliche Botschaft. Er verwies dabei vor allem auf das Stimmungsbild bei einer öffentlichen Anhörung im Finanzausschuss am Montag.

Tenhagen hatte einen Deckel von 1,5 Prozent bereits als „Zugeständnis an Banken und Versicherungen“ bezeichnet. Beim MCC-Forum sagte er jetzt, dass kostengünstige ETFs das Marktumfeld verändert hätten. „Die jungen Leute, die reden alle nur über Fonds, und die reden dann über Kosten von 15 Basispunkten, 20 Basispunkten, 22 Basispunkten – wenn die 150 hören oder 135 oder 140, dann sagen die: Das geht doch nicht, das kann man doch nicht machen.“

Beispielrechnung: 75.000 Euro weniger Rentenleistung

Tenhagen forderte stattdessen einen Kostendeckel von 0,5 Prozent für alle geförderten Verträge. Er verwies auf eine Petition, die „Finanztip“ dazu öffentlichkeitswirksam gestartet hat und für die sich bereits über 200.000 Personen eingetragen haben.

Er rechnete in einem Beispielfall vor, dass ein Unterschied beim Kostendeckel von einem Prozentpunkt eine um rund 75.000 Euro geringere Altersvorsorge bedeuten würde. „Es landet zu wenig auf dem Konto der Sparer. Das Geld verschwindet in der Maschinerie“, sagte Tenhagen. Und weiter: „Es kann ja nicht sein, dass der Staat ein Modell subventioniert, wo diese Art von Kosten dranhängt.“

BVK: Mehrkosten bekommt nicht der Vermittler

Tillmann entgegnete, dass die genannten 75.000 Euro zwar nicht falsch seien, doch landeten sie nicht beim Vermittler. „Das denkt aber der Kunde“. Der Begriff Vertriebskosten werde hier missverstanden. Tatsächlich sei die Vergütung deutlich geringer und verteilt über Jahrzehnte. „Wenn dann vielleicht über 30 Jahre beim Vermittler 1.500 Euro ankommen, finde ich, das ist mehr als angemessen“, sagte Tillman, der selbst Makler ist und nach eigener Aussage über 30 Jahren Erfahrung in der Beratung verfügt. „Wir können nicht im karitativen Auftrag unterwegs sein.“

Sein Verband zählt zu den stärksten Kritikern des Kostendeckels. Eine konkrete eigene Vorstellung, wo dieser liegen soll, hat der BVK indes bisher nicht genannt. Klar sein dürfte, dass dieser aus Sicht des Vermittlerverbands entweder höher sein müsste oder ganz obsolet ist. Tatsächlich geht die Argumentation aber in die Richtung, dass der Kostendeckel in der bisher geplanten Form die wirtschaftliche Existenz von Vermittlern gefährdet und damit mittelbar das Beratungsangebot und die Vorsorge selbst.

Welche Rolle Beratung spielt

Tillmann fokussierte sich auf den Erhalt qualifizierter Beratung. Sie sei auch deshalb wichtig, weil Verbraucher aufgrund der Komplexität des Themas Altersvorsorge verunsichert seien. Rein digitale Lösungen wie beim geplanten Standardprodukt würden nicht funktionieren. „Digitale Ladentheken erzeugen keinen Vorsorgeimpuls.“ Altersvorsorgeprodukte müssten hingegen aktiv verkauft werden.

Vermittler hätten zudem einen sozialpolitischen Auftrag, von den rund 20.000 Beschwerden im Jahr beträfen sie nur 200, so Tillmann. Ihre Aufgabe sei auch eine Form des Verbraucherschutzes. „Wer die Axt an den deutschen Vermittler legt, legt die Axt an den deutschen Sozialstaat“, so der Makler weiter.

Tenhagen zeichnete indes eine andere Perspektive für den Berufsstand:. Er sei ohne die Etablierung von Bestandsprovisionen statt des bisherigen Vergütungsmodells gefährdet. „Aber darüber streite ich mich, glaube ich, mit Herrn Heinz jetzt schon seit 15 Jahren.“

Wichtige Frage bleibt auf der Strecke

Das am Ende keine wirkliche Annäherung gelang, lag auch daran, dass die Diskussion nach den Vorträgen von Tenhagen und Tillmann zeitlich äußert knapp bemessen war und eine zentrale Frage aussparte - die nach dem konkreten Beratungsaufwand und - bedarf für ein Standardprodukt im Vergleich zum Status Quo.

So blieb Tillman in seiner Makler-Realität, in der Menschen selbst geringe Sparbeiträge kaum aufbringen können und ohne Beratung gar nicht erst handeln und Tenhagen bei seinem Bild digital affiner Kunden, die selbst vergleichen, mit ETF vorsorgen und einfache Lösungen bevorzugen.

Vieles spricht für eine Senkung des Kostendeckels

Vieles spricht derzeit dafür, dass im parlamentarischen Verfahren der Kostendeckel noch gesenkt wird. Michael Schrodi, Parlamentarischer Staatssekretär im SPD-geführten Bundesfinanzministerium hatte beim MCC-Kongfress einen Tag zuvor geäußert, dass er erwartet, dass es bei der finalen Ausgestaltung des Kostendeckels „noch Bewegung geben wird“.

Auch aus der SPD-Fraktion waren am Mittwoch (18. März) nach einer weiteren Sitzung des Finanzausschusses Signale für Änderungen am Gesetzentwurf in dieser Sache zu vernehmen. Auch der Bundesrat fordert maximal 0,5 Prozent. Und noch in diesem Monat soll die Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge den Bundestag passieren.