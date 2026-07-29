General AI von morgen: KI-ETF von Frank Thelen im Check
Kaum ein Technologiethema bewegt Investoren derzeit stärker als Künstliche Intelligenz. Dabei richtet sich der Fokus zunehmend auf die nächste Entwicklungsstufe, die sogenannte General Artificial Intelligence (General AI). General AI bezeichnet eine Form von Künstlicher Intelligenz, die ähnlich wie ein Mensch allgemeine kognitive Fähigkeiten besitzt. Darunter versteht man KI-Systeme, die nicht nur einzelne spezialisierte Aufgaben lösen, sondern flexibel denken, lernen und Wissen auch ohne spezielle Programmierung auf neue Problemstellungen übertragen können.