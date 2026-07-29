Kaum ein Technologiethema bewegt Investoren derzeit stärker als Künstliche Intelligenz . Dabei richtet sich der Fokus zunehmend auf die nächste Entwicklungsstufe, die sogenannte General Artificial Intelligence (General AI). General AI bezeichnet eine Form von Künstlicher Intelligenz, die ähnlich wie ein Mensch allgemeine kognitive Fähigkeiten besitzt. Darunter versteht man KI-Systeme, die nicht nur einzelne spezialisierte Aufgaben lösen, sondern flexibel denken, lernen und Wissen auch ohne spezielle Programmierung auf neue Problemstellungen übertragen können.

Noch existiert keine allgemein anerkannte General AI. Dennoch investieren führende Technologieunternehmen weltweit Milliardenbeträge in Forschung, Rechenzentren und Infrastruktur, um diesem Ziel näherzukommen. Von dieser Entwicklung profitieren längst nicht mehr nur Softwareunternehmen, sondern die gesamte KI-Wertschöpfungskette von Chipentwicklern über Halbleiterausrüster bis hin zu Cloud- und Cybersecurity-Anbietern. Genau hier setzt der von Frank Thelens Investmentboutique TEQ Capital initiierte TEQ – General Artificial Intelligence ETF (ISIN: LU3098954871) an.

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Gelungener Start dank KI-Hausse

Seit seiner Auflage im November 2025 konnte der TEQ-ETF bereits deutlich an Wert zulegen und zählt damit zu den erfolgreichen Neuzugängen im europäischen ETF-Markt.

Der gute Start kommt nicht von ungefähr. Seit Ende 2025 wurden die Kapitalmärkte vor allem von Investitionen in KI-Rechenzentren, leistungsfähigere Chips sowie die zunehmende Verbreitung großer Sprachmodelle getrieben. Besonders Unternehmen aus dem Halbleiter- und Infrastruktursegment profitierten von diesem Trend. Diese Bereiche bilden auch einen Schwerpunkt im Portfolio des ETF. Das Fondsvolumen des thesaurierenden TEQ-ETFs beträgt rund 16 Millionen Euro und ist noch ausbaufähig. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt mit 0,69 Prozent pro Jahr innerhalb der Range vergleichbarer Themen-ETFs.

Die Handschrift von Frank Thelen

Hinter dem ETF steht der Unternehmer, Technologie-Investor und aus dem TV bekannte Startup-Investor Frank Thelen. Mit seiner Investmentgesellschaft TEQ Capital analysiert er seit Jahren Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz, Robotik, Quantencomputing, Cloud Computing und Biotechnologie. Thelen bezeichnet General AI als die möglicherweise größte technologische Entwicklung der Menschheitsgeschichte.

Entsprechend verfolgt der ETF das Ziel, Anlegern einen umfassenden Zugang zu den Unternehmen zu bieten, die von der Entstehung und Verbreitung dieser Technologie profitieren könnten. Anders als viele KI-Produkte am Markt konzentriert sich der TEQ-ETF dabei nicht ausschließlich auf die bekannten US-Technologieriesen, sondern berücksichtigt die gesamte KI-Wertschöpfungskette.

Breites KI-Exposure statt Magnificent Seven

Viele KI-ETFs investieren schwerpunktmäßig in die sogenannten „Magnificent Seven“ und bilden damit mehr oder weniger die bekannten US-Technologieindizes nach. Der TEQ - General Artificial Intelligence ETF verfolgt einen anderen Ansatz: Grundlage dafür ist der eigens entwickelte TEQ - General Artificial Intelligence Index, der auf der Research-Arbeit von TEQ Capital basiert und vom Indexanbieter NaroIX berechnet wird. Die zugrunde liegende Methodik identifiziert Unternehmen aus fünf zentralen Bereichen der General-AI-Ökonomie:

f ührende KI-Entwickler und Cloud-Anbieter

Rechenzentrums- und Infrastrukturunternehmen

Hersteller von KI-Chips

Unternehmen der KI-Chipfertigung

Datenplattform- und Cybersecurity-Anbieter

Die halbjährliche Indexzusammensetzung erfolgt regelbasiert. Die Gewichtung orientiert sich zwar an der Marktkapitalisierung, einzelne Titel werden jedoch auf maximal 3 Prozent begrenzt. Gleichzeitig beträgt das Mindestgewicht einer Position 0,3 Prozent. Dadurch können Klumpenrisiken deutlich reduziert werden.

Rund 100 Unternehmen im Portfolio

Der ETF investiert derzeit in rund 100 Unternehmen weltweit. Zwar dominieren US-Titel mit einem Anteil von über 70 Prozent das Portfolio, dennoch ist für eine breite Streuung gesorgt. Zu den größten Positionen zählen aktuell:

Advanced Micro Devices (AMD)

Micron Technology

Apple

Intel

Samsung Electronics

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)

Besonders positiv entwickelten sich zuletzt Unternehmen wie Micron Technology und TSMC, die unmittelbar vom weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur profitieren. Die Nachfrage nach Hochleistungsprozessoren, Speicherchips und Rechenzentrums-kapazitäten sorgt für kräftige Wachstumsimpulse im gesamten Sektor.

Alternative zu klassischen Tech-ETFs

Der TEQ – General Artificial Intelligence ETF bietet Anlegern einen einzigartigen Zugang zum wohl wichtigsten Technologietrend der kommenden Dekade. Die breite Streuung entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette, die Begrenzung von Klumpenrisiken und die Research-Kompetenz des TEQ-Teams machen den Fonds zu einer interessanten Alternative zu klassischen Technologie-ETFs.

Anleger sollten bei der Auswahl eines KI-ETFs insbesondere auf die Indexmethodik, die Konzentration einzelner Positionen, die tatsächliche KI-Exponierung der Unternehmen sowie die Kostenquote achten. Der TEQ-ETF tritt hier mit einem klar definierten AI-Fokus und einem regelbasierten Konzept an, das nicht allein auf die üblichen Tech-Schwergewichte setzt.

Wer davon überzeugt ist, dass Künstliche Intelligenz ähnlich prägend wird, wie einst Internet und Smartphone, findet im TEQ – General Artificial Intelligence ETF eine spannende Möglichkeit, an der nächsten Entwicklungsstufe der KI-Revolution teilzuhaben.