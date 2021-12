Constance Riede 05.03.2015 Lesedauer: 2 Minuten

Terminieren, beraten, verkaufen Wie Makler zu mehr Kundenterminen kommen

Makler müssen sich regelmäßig mit ihren Kunden treffen, denn nur so haben sie die Chance zu beraten und Produkte zu vermitteln. Für Privatkunden-Makler bedeutet das, sie sollten pro Woche 12 bis 16 Kundengespräche haben. Aber wie kommt man an so viele Termine? Hier gibt es einige Tipps.