Academy-Aktiencheck Tesla: In diesen ETFs und Fonds ist Elon Musks Firma hoch gewichtet

Du bist Fan von Tesla, aber kein Freund von Einzelaktien? Du magst ETFs und Fonds, hast aber trotzdem Lust auf eine höhere Gewichtung deiner Lieblingsaktien? Wir haben das ETF- und Fondsuniversum durchforstet und zeigen dir, wo die amerikanische Elektromobilitätsfirma Tesla stark vertreten ist.

© Canva

Es gibt wohl kaum eine Woche ohne neue Nachrichten von Tesla-CEO Elon Musk. Medienberichten zufolge untersuchten US-Behörden vor einiger Zeit, ob Firmenchef Musk Gelder des E-Auto-Spezialisten für den Bau eines privaten Glashauses eingesetzt haben soll.

So umstritten der CEO des Unternehmens und so skurril seine Tweets mitunter sind, eins muss man ihm lassen: sein Unternehmen Tesla bricht seit Jahren Rekorde bei Börsenwert und Verkaufszahlen. Im ersten Halbjahr dieses Jahres hat das US-amerikanische Unternehmen mit Sitz in Palo Alto, Kalifornien, laut Angaben von Statista weltweit 889.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Im Jahr 2022 waren es insgesamt 1,3 Millionen.

In Deutschland waren Anfang Januar 2023 insgesamt 1,01 Millionen Elektro-Fahrzeuge gemeldet. Nach Angaben von Statista sind auf deutschen Straßen rund 118.800 Fahrzeuge von Tesla unterwegs. Im August 2023 wurden 6.903 von ihnen neu zugelassen. Damit liegt Tesla auf dem deutschen Markt allerdings weiter hinter dem Autobauer Volkswagen.

Tesla beschäftigt sich neben dem Bau von Elektrofahrzeugen auch noch mit erneuerbaren Energien und Energieprodukten sowie Batteriefertigung.

Welche Innovationen machen Tesla so besonders?

Mit den folgenden Innovationen ist die amerikanische Elektromobilitätsfirma, die ihren Namen übrigens von dem Erfinder Nikola Tesla ableitet, im Laufe der Jahre so erfolgreich geworden:

Elektromobilität: Tesla ist bekannt für seine Elektrofahrzeuge, darunter Model S, Model 3, Model X und Model Y, kurz „s3xy“. Diese Fahrzeuge sind vollständig elektrisch angetrieben und haben keine herkömmlichen Verbrennungsmotoren. Autonomes Fahren: Tesla ist ein Pionier in der Entwicklung des autonomen Fahrens. Die meisten Fahrzeuge des Herstellers sind mit fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen ausgestattet, die es ermöglichen, teilweise autonom auf Autobahnen und in bestimmten Verkehrssituationen zu fahren. Batterietechnologie: Tesla ist auch für seine Fortschritte in der Batterietechnologie bekannt. Das Unternehmen hat große Produktionsanlagen in verschiedenen Teilen der Welt, unter anderem auch in Brandenburg, errichtet, um Lithium-Ionen-Batterien herzustellen. Solarenergie: Neben Elektrofahrzeugen ist Tesla auch im Bereich erneuerbarer Energien aktiv. Das Unternehmen bietet Solardachziegel und Solarpanels an. Schnellladestationen: Tesla war der erste Autohersteller, der in großem Umfang ein Netz von Schnellladestationen, das sogenannte Supercharger-Netzwerk, einrichtete, damit Fahrten auf der Autobahn möglich werden.

Insbesondere die Infrastruktur zum schnellen Aufladen ist eines der wichtigsten Verkaufsargumente von Tesla. Mitte November berichtete Tesla, dass sie weltweit 30.000 Supercharger-Säulen betreiben. In den USA stehen 1.215 Supercharger-Standorte mit 12.325 Säulen. In China gab es zum gleichen Zeitpunkt 1.134 mit insgesamt 8.401 Säulen.

Die Konkurrenten von Tesla haben Mühe, mit dem Ladenetz und den Kosten des Unternehmens mitzuhalten. Mittlerweile nutzen daher unter anderem Konkurrenten wie General Motors und Rivian ebenfalls die Ladestationen mit den Tesla-Steckern.

Wer sind die Hauptkonkurrenten von Tesla?

Da Tesla in mehreren Branchen unterwegs ist, steigt dadurch die Anzahl an Konkurrenten.

Die Hauptkonkurrenz von Tesla sind alle weltweit operierenden Automobilhersteller, da das Thema Elektromobilität derzeit alle umtreibt.

Als Unternehmen für die Erzeugung und Speicherung elektrischer Energie konkurriert Tesla mit Sunrun, Sunpower und Vivint Solar.

Als Unternehmen für autonomes Fahren konkurriert Tesla mit Unternehmen wie Zoox, Waymo und Baidu.

Seit wann gibt es Tesla und wie hat sich der Aktienkurs seitdem entwickelt?

Im Jahr 2003 haben die Ingenieure Martin Eberhard und Marc Tarpenning Tesla gegründet.

2008 wurde Elon Musk zum Chef des Unternehmens.

Im Frühjahr 2008 stellte Tesla sein erstes Elektrofahrzeug vor, den Tesla Roadster.

Der Tesla-Aktienkurs hat schon so einige Höhen und Tiefen hinter sich:

Im Juni 2010 ging Tesla mit einem Kurs von 17 US-Dollar pro Aktie an die Börse.

ging Tesla mit einem Kurs von pro Aktie an die Börse. Im Jahr 2013 stieg der Aktienkurs von Tesla von etwa 35 US-Dollar pro Aktie auf über 100 US-Dollar pro Aktie.

stieg der Aktienkurs von Tesla von etwa pro Aktie auf über pro Aktie. Im Jahr 2018 erreichte der Aktienkurs ein Hoch von knapp 380 US-Dollar pro Aktie, als Elon Musk darüber twitterte, Tesla von der Börse nehmen zu wollen. Im September brach der Kurs dann auf knapp 263 US-Dollar ein, als Musk öffentlich Marihuana rauchte.

erreichte der Aktienkurs ein Hoch von knapp pro Aktie, als Elon Musk darüber twitterte, Tesla von der Börse nehmen zu wollen. Im September brach der Kurs dann auf knapp ein, als Musk öffentlich Marihuana rauchte. Im Jahr 2020 verzeichnete der Aktienkurs von Tesla einen erheblichen Anstieg und erreichte über 1.000 US-Dollar pro Aktie .

verzeichnete der Aktienkurs von Tesla einen erheblichen Anstieg und erreichte über . Im Jahr 2021 schwankte der Aktienkurs von Tesla sehr stark, mit einem Höchststand von über 900 US-Dollar pro Aktie im Januar und einem Tiefststand von etwa 550 US-Dollar pro Aktie im Mai.

Am 21. September 2023 liegt der Preis für eine Tesla-Aktie bei knapp 245,95 Euro, also knapp 262 US-Dollar.



Kennzahlen zur Tesla-Aktie im Überblick:

ISIN: US88160R1014



US88160R1014 Marktkapitalisierung: 776,92 Milliarden US-Dollar



776,92 Milliarden US-Dollar Wertentwicklung 1 Jahr: -19,92 Prozent



-19,92 Prozent Wertentwicklung 3 Jahre: 95,60 Prozent



95,60 Prozent Kurs-Gewinn-Verhältnis: 66,57



66,57 Gewinn je Aktie: 3,71

3,71 Dividendenrendite: 0,00

(Daten: Börse Frankfurt vom 21. September 2023)

Ist Tesla ein gutes Investment?

Wie heißt es oft so schön: Kommt drauf an. Die Expert:innen sind sich uneinig.

Ja: Einige Analyst:innen sind der Meinung, dass Tesla wegen seines hohen Marktanteils in der Elektroautobranche, seiner treuen Fangemeinde und seines starken Supercharger-Netzwerks eine gute Investition ist. Außerdem scheint Tesla derzeit durchweg profitabel zu sein, wenn Anleger:innen die Aktie auf der Grundlage ihrer Gewinne bewerten.

Nein: Wie du anhand der Aktienkursentwicklung erkennen kannst, schwankt der Aktienkurs von Tesla sehr stark. Das liegt zum einen an den Innovationen von Tesla und den Wettbewerbern. Einen großen Anteil an den Schwankungen verursacht aber auch Tesla-CEO Elon Musk mit seinen teils umstrittenen Postings in den sozialen Netzwerken.

Manche Expert:innen denken außerdem, dass Tesla aufgrund der hohen Firmenbewertung und des starken Wettbewerbs keine gute Investition mehr ist.

Teslas Börsenwert liegt aktuell bei knapp 777 Milliarden US-Dollar.

Zum Vergleich: Konkurrenten wie Toyota und Volkswagen haben jeweils einen Börsenwert von weniger als 200 Milliarden US-Dollar.

Wenn du also an einem Tesla-Investment interessiert bist, aber nicht direkt in die Aktie investieren möchtest, haben wir dir auf den folgenden Seiten eine Auswahl an ETFs und Fonds zusammengestellt, in deren Portfolien Tesla eine größere Rolle spielt.

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF: 17,03 Prozent



Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Kategorie: Aktienfonds Konsum Welt

Aktienfonds Konsum Welt ISIN: IE00BWBXM278

IE00BWBXM278 Wertentwicklung laufendes Jahr: 31,53 Prozent

31,53 Prozent Wertentwicklung 3 Jahre: 35,08 Prozent (10,54 Prozent p.a.)

35,08 Prozent (10,54 Prozent p.a.) Wertentwicklung 5 Jahre: 69,89 Prozent (11,18 Prozent p.a.)

69,89 Prozent (11,18 Prozent p.a.) Auflage: 07.07.2015

07.07.2015 Volumen: 91,75 Millionen US-Dollar (Stand: 31.05.2023)

Volatilität 5 Jahre: 24,53 Prozent

24,53 Prozent Max. Verlust: 37,57 Prozent

37,57 Prozent Laufende Kosten: 0,16 Prozent

Top-Holdings

Amazon ist ein US-amerikanisches E-Commerce-Unternehmen. Ursprünglich als Online-Buchhandlung gestartet, hat sich Amazon im Laufe der Jahre zu einem der weltweit größten E-Commerce-Unternehmen entwickelt. Amazon ist vor allem als Online-Marktplatz bekannt, über den Kunden eine große Auswahl an Produkten, von Büchern über Elektronik bis hin zu Kleidung direkt bei Amazon oder Drittanbietern kaufen können. Zum Amazonkonzern gehören unter anderem auch der Abonnement- und Streamingdienst Amazon Prime, die Cloud-Computing-Firma Amazon Web Services und die sprachgesteuerten Assistenten Alexa und Echo. (Anteil von 23,15 Prozent)

ist ein US-amerikanisches E-Commerce-Unternehmen. Ursprünglich als Online-Buchhandlung gestartet, hat sich Amazon im Laufe der Jahre zu einem der weltweit größten E-Commerce-Unternehmen entwickelt. Amazon ist vor allem als Online-Marktplatz bekannt, über den Kunden eine große Auswahl an Produkten, von Büchern über Elektronik bis hin zu Kleidung direkt bei Amazon oder Drittanbietern kaufen können. Zum Amazonkonzern gehören unter anderem auch der Abonnement- und Streamingdienst Amazon Prime, die Cloud-Computing-Firma Amazon Web Services und die sprachgesteuerten Assistenten Alexa und Echo. Tesla: Anteil von 17,03 Prozent

Home Depot Incorporated ist ein amerikanisches Einzelhandelsunternehmen, das Werkzeuge, Bauprodukte, Haushaltsgeräte und Dienstleistungen, einschließlich Kraftstoff- und Transportverleih, verkauft. Home Depot ist die größte Baumarktkette in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet vor allem typische Produkte für Heimwerker an. Dazu gehören beispielsweise Baumaterialien, Eisenwaren, Elektroartikel, Küchen- und Badprodukte, Bodenbeläge und Farben, Haushaltsgeräte sowie Produkte für den Rasen und den Innen- und Außengarten. (Anteil von 8,97 Prozent)

L yxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (DR) UCITS ETF – Acc: 8,13 Prozent



Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt ISI N: LU2023679090

N: LU2023679090 Wertentwicklung laufendes Jahr: 18,87 Prozent

Prozent Wertentwicklung 1 Jahr: -3,33 Prozent

-3,33 Prozent Wertentwicklung 3 Jahre: 45,73 Prozent (13,38 Prozent p.a.)

45,73 Prozent (13,38 Prozent p.a.) Management: Amundi Asset Man agement

Auflage: 10.03.2020

10.03.2020 Volumen: 383,24 Millionen US-Dollar (Stand: 31.07.2023)

Volatilität 3 Jahre: 30,58 Prozent

Prozent Max. Verlust: 41,65 Prozent

41,65 Prozent Laufende Kosten: 0,55 Prozent

Top Holdings

Nvidia, der Börsenüberflieger in diesem Jahr, ist ein kalifornisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Grafikprozessoren, Anwendungsprogrammierschnittstellen für Data Science und High-Performance-Computing sowie auf System-on-Chip-Einheiten für den Mobile-Computingmarkt spezialisiert hat. Neben den Grafikprozessoren ist Nvidia auch ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet des AI-Computing, dessen Grafikprozessoren die menschliche Intelligenz simulieren. Aufgrund des Booms bei KI-Chips ist Nvidia aktuell auf Rekordkurs. (Anteil von 8,22 Prozent)

Tesla: Anteil von 8,13 Prozent

Uber Technologies ist ein amerikanischer Transportkonzern aus San Francisco. Personen können über die Uber-App auf ihrem Telefon ein Fahrzeug anfordern. Außerdem bietet die Firma als Dienstleistung auch die Zustellung von Lebensmitteln und Paketen sowie den Frachttransport an. Uber startete im April 2012 einen Dienst in Chicago, bei dem die Nutzer über die mobile App ein normales Taxi oder einen Uber-Fahrer anfordern konnten. Im Juli 2012 führte das Unternehmen UberX ein, eine kostengünstigere Option, die es den Fahrern ermöglichte, Fahrzeuge ohne Luxusausstattung, einschließlich ihrer Privatfahrzeuge, zu nutzen. Hierfür war eine Zuverlässigkeitsüberprüfung, Versicherung, Zulassung und Fahrzeugstandards nötig. (Anteil von 6,76 Prozent)

UBS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis: 6,42 Prozent



Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Kategorie : Aktienfonds All Cap USA

: Aktienfonds All Cap USA ISIN : IE00BJXT3B87

: Wertentwicklung laufendes Jahr : 21,91 Prozent

: 21,91 Prozent Wertentwicklung 1 Jahr : 12,89 Prozent

: 12,89 Prozent Wertentwicklung 3 Jahre : 46,60 Prozent (13,60 Prozent p.a.)

: 46,60 Prozent (13,60 Prozent p.a.) Auflage : 30.04.2020

: 30.04.2020 Volumen : 1.199,61 Millionen US-Dollar (Stand: 31.08.2023)

Volatilität 3 Jahre : 19,93 Prozent

: 19,93 Prozent Maximaler Verlust : 31,50 Prozent

: 31,50 Prozent Laufende Kosten: 0,20 Prozent

Top Holdings

Nvidia ist ein kalifornisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Grafikprozessoren (GPUs), Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) für Data Science und High-Performance-Computing sowie auf System-on-Chip-Einheiten (SoCs) für den Mobile-Computing- und Automobilmarkt spezialisiert hat. Nvidia ist ein führender Anbieter von Hardware und Software für künstliche Intelligenz. Nvidia verfügt über keine eigenen Produktionsstätten und arbeitet nach dem Prinzip der fabriklosen Fertigung. (Anteil von 7,07 Prozent)

Tesla: Anteil von 6,42 Prozent

Microsoft ist ein amerikanischer Technologiekonzern aus Washington, der im April 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet wurde. Die bekanntesten Softwareprodukte von Microsoft sind die Windows-Betriebssysteme, das Microsoft Office-Paket und die Webbrowser Internet Explorer und Edge. Zu den bekanntesten Hardwareprodukte gehören die Xbox-Videospielkonsolen und die Microsoft Surface-Produktreihe von Touchscreen-Computern. Microsoft ist auch ein führender Entwickler von Softwaresystemen und -anwendungen für Computer. (Anteil von 4,61 Prozent)

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF: 6 Prozent

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Kategorie: Aktienfonds All Cap USA

Aktienfonds All Cap USA ISIN: DE000ETFL573

DE000ETFL573 Wertentwicklung laufendes Jahr: 27,04 Prozent

Prozent Wertentwicklung 1 Jahr: 8,53 Prozent (8,53 Prozent p.a.)

8,53 Prozent (8,53 Prozent p.a.) Wertentwicklung 3 Jahre: 55,79 Prozent (15,93 Prozent p.a.)

55,79 Prozent (15,93 Prozent p.a.) Management: Axxion S.A.

Auflage: 26.06.2020

26.06.2020 Volumen: 868,20 Millionen US-Dollar (Stand: 30.06.2023)

Volatilität 1 Jahre: 18,99 Prozent

18,99 Prozent Max. Verlust: 23,36 Prozent

23,36 Prozent Laufende Kosten: 0,40 Prozent

Top Holdings

Apple ist ein kalifornisches Technologieunternehmen, das Unterhaltungselektronik, Computersoftware und Online-Dienste entwirft, entwickelt und vertreibt. Das Unternehmen ist mit einer Marktkapitalisierung von über 2 Billionen Dollar eines der größten Unternehmen der Welt. Die wichtigsten Produktlinien von Apple sind das iPhone-Smartphone, der Tablet-Computer iPad und der Mac-Computer. Das Unternehmen bietet seine Produkte online an und betreibt die eigenen Apple Stores. (Anteil von 10,1 Prozent)

Microsoft ist ein amerikanischer Technologiekonzern aus Washington, der im April 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet wurde. Die bekanntesten Softwareprodukte von Microsoft sind die Windows-Betriebssysteme, das Microsoft Office-Paket und die Webbrowser Internet Explorer und Edge. Zu den bekanntesten Hardwareprodukten gehören die Xbox-Videospielkonsolen und die Microsoft Surface-Produktreihe von Touchscreen-Computern. Microsoft ist auch ein führender Entwickler von Softwaresystemen und -anwendungen für Computer. (Anteil von 9,7 Prozent)

Nvidia ist ein kalifornisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Grafikprozessoren, Anwendungsprogrammierschnittstellen für Data Science und High-Performance-Computing sowie auf System-on-Chip-Einheiten für den Mobile-Computingmarkt spezialisiert hat. Neben den Grafikprozessoren ist Nvidia auch ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet des AI-Computing, dessen Grafikprozessoren die menschliche Intelligenz simulieren. Aufgrund des Booms bei KI-Chips ist Nvidia aktuell auf Rekordkurs. (Anteil von 8,9 Prozent)

Tesla: Anteil von 6 Prozent

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF: 6 Prozent

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Kategorie : Aktienfonds All Cap USA

: Aktienfonds All Cap USA ISIN : IE00B296QM64

: IE00B296QM64 Wertentwicklung laufendes Jahr : 18,93 Prozent

: 18,93 Prozent Wertentwicklung 5 Jahre : 69,36 Prozent (11,11 Prozent p.a.)

: 69,36 Prozent (11,11 Prozent p.a.) Wertentwicklung 15 Jahre : 377,48 Prozent (10,98 Prozent p.a.)

: 377,48 Prozent (10,98 Prozent p.a.) Auflage : 07.12.2007

: 07.12.2007 Volumen : 161,55 Millionen US-Dollar (Stand: 31.03.2023)

Volatilität 5 Jahre : 18,40 Prozent

: 18,40 Prozent Maximaler Verlust : 44,90 Prozent

: 44,90 Prozent Laufende Kosten: 0,31 Prozent

Top Holdings

Microsoft ist ein amerikanischer Technologiekonzern aus Washington, der im April 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet wurde. Die bekanntesten Softwareprodukte von Microsoft sind die Windows-Betriebssysteme, das Microsoft Office-Paket und die Webbrowser Internet Explorer und Edge. Zu den bekanntesten Hardwareprodukte gehören die Xbox-Videospielkonsolen und die Microsoft Surface-Produktreihe von Touchscreen-Computern. Microsoft ist auch ein führender Entwickler von Softwaresystemen und -anwendungen für Computer. (Anteil von 22,10 Prozent)

Tesla: Anteil von 6,03 Prozent

ExxonMobil ist ein amerikanischer Öl- und Gaskonzern, der zu den größten börsennotierten Energieversorgern der Welt gehört. ExxonMobil ist das Ergebnis einer Fusion zwischen Exxon und Mobil im Jahr 1999. Beide Unternehmen waren zuvor eigenständige Akteure in der Erdölindustrie. Aktuell ist die Firma in nahezu allen Bereichen der Erdöl- und Erdgasindustrie tätig. Dazu zählen Exploration, Produktion, Raffinerie, Vertrieb und Marketing von Erdölprodukten.Das Unternehmen verfügt auch über eine Chemieabteilung, die Kunststoffe, synthetischen Kautschuk und andere chemische Produkte herstellt. ExxonMobil vertreibt seine Produkte weltweit unter den Markennamen Exxon, Mobil und Esso. (Anteil von 4,89 Prozent)

BNP Paribas F.Consumer Innovators C.EUR: 9,1 Prozent

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Kategorie: Aktienfonds Konsum Welt

Aktienfonds Konsum Welt ISIN: LU0823411706



LU0823411706 Wertentwicklung laufendes Jahr: 15,34 Prozent

15,34 Prozent Wertentwicklung 3 Jahre: 11,50 Prozent (3,70 Prozent p.a.)

11,50 Prozent (3,70 Prozent p.a.) Wertentwicklung 5 Jahre: 36,57 Prozent (6,43 Prozent p.a.)

36,57 Prozent (6,43 Prozent p.a.) Management: BNP Paribas

Auflage: 24.05.2013

24.05.2013 Volumen: 976,32 Millionen US-Dollar (Stand: 31.07.2023)

Volatilität 5 Jahre: 20,14 Prozent

20,14 Prozent Max. Verlust: 34,43 Prozent

34,43 Prozent Kosten: laufend: 2,01 Prozent + einmalig: maximal 3 Prozent Ausgabeaufschlag

Top Holdings

Amazon ist ein US-amerikanisches E-Commerce-Unternehmen. Ursprünglich als Online-Buchhandlung gestartet, hat sich Amazon im Laufe der Jahre zu einem der weltweit größten E-Commerce-Unternehmen entwickelt. Amazon ist vor allem als Online-Marktplatz bekannt, wo Kunden eine große Auswahl an Produkten, von Büchern über Elektronik bis hin zu Kleidung, direkt bei Amazon der Drittanbietern kaufen können. Zum Amazonkonzern gehören unter anderem auch der Abonnement- und Streamingdienst Amazon Prime, die Cloud-Computing-Firma Amazon Web Services und die sprachgesteuerten Assistenten Alexa und Echo. (Anteil von 9,94 Prozent)

ist ein US-amerikanisches E-Commerce-Unternehmen. Ursprünglich als Online-Buchhandlung gestartet, hat sich Amazon im Laufe der Jahre zu einem der weltweit größten E-Commerce-Unternehmen entwickelt. Amazon ist vor allem als Online-Marktplatz bekannt, wo Kunden eine große Auswahl an Produkten, von Büchern über Elektronik bis hin zu Kleidung, direkt bei Amazon der Drittanbietern kaufen können. Zum Amazonkonzern gehören unter anderem auch der Abonnement- und Streamingdienst Amazon Prime, die Cloud-Computing-Firma Amazon Web Services und die sprachgesteuerten Assistenten Alexa und Echo. Tesla: Anteil von 9,10 Prozent

Home Depot Incorporated ist ein amerikanisches Einzelhandelsunternehmen, das Werkzeuge, Bauprodukte, Haushaltsgeräte und Dienstleistungen, einschließlich Kraftstoff- und Transportverleih, verkauft. Home Depot ist die größte Baumarktkette in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet vor allem typische Produkte für Heimwerker an. Dazu gehören beispielsweise Baumaterialien, Eisenwaren, Elektroartikel, Küchen- und Badprodukte, Bodenbeläge und Farben, Haushaltsgeräte sowie Produkte für den Rasen und den Innen- und Außengarten. (Anteil von 8,22 Prozent)

Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund S1/A (EUR): 5,9 Prozent



Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Kategorie : Aktienfonds Large Caps USA

: Aktienfonds USA ISIN : LU1435387458

: Wertentwicklung laufendes Jahr : 39,24 Prozent

: 39,24 Prozent Wertentwicklung 3 Jahre : 42,10 Prozent (12,42 Prozent p.a.)

: 42,10 Prozent (12,42 Prozent p.a.) Wertentwicklung 5 Jahre : 98,05 Prozent (14,65 Prozent p.a.)

: 98,05 Prozent (14,65 Prozent p.a.) Auflage : 01.09.2016

: 01.09.2016 Volumen : 2.684,50 Millionen US-Dollar (Stand: 31.07.2023)

Volatilität 5 Jahre : 18,98 Prozent

: 18,98 Prozent Maximaler Verlust : 28,55 Prozent

: 28,55 Prozent Kosten: laufend: 0,7 Prozent + einmalig: 4 Prozent Ausgabeaufschlag

Top Holdings

Nvidia ist ein kalifornisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Grafikprozessoren, Anwendungsprogrammierschnittstellen für Data Science und High-Performance-Computing sowie auf System-on-Chip-Einheiten für den Mobile-Computingmarkt spezialisiert hat. Neben den Grafikprozessoren ist Nvidia auch ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet des AI-Computing, dessen Grafikprozessoren die menschliche Intelligenz simulieren. Aufgrund des Booms bei KI-Chips ist Nvidia aktuell auf Rekordkurs. (Anteil von 7,90 Prozent)

Meta Platforms gehört zu den Top-5- Tech-Firmen der Welt und zu den größten Unternehmen. Meta Platforms ist der Name für das Unternehmen, das zuvor unter dem Namen Facebook bekannt war. Diese Namensänderung wurde am 28. Oktober 2021 angekündigt. Das Unternehmen hat sich umbenannt, um seine strategische Ausrichtung und sein langfristiges Ziel zu verdeutlichen, sich stärker auf den Bereich Metaverse und virtuelle Welten zu konzentrieren. Zu den bekannten Marken des Konzerns gehören außerdem Instagram, WhatsApp und Oculus. (Anteil von 7,80 Prozent)

Alphabet gehört genauso wie Meta Platforms zu den Top 5-Tech-Firmen der Welt. Zu dem Unternehmen gehören Google, YouTube und andere Tochtergesellschaften. Es wurde 2015 im Zuge einer Umstrukturierung von Google gegründet und ist jetzt die Muttergesellschaft der Suchmaschine Google. Google wurde ursprünglich 1998 von Larry Page und Sergey Brin gegründet. In folgenden Branchen ist Alphabet tätig: Internetdienste, Entwicklung von Hard- und Software, Gesundheitstechnik, Biotechnologie, Forschung und Entwicklung, Logistik, Bankenwesen, Anwendung künstlicher Intelligenz. (Anteil von 6,20 Prozent)

Tesla: Anteil von 5,90 Prozent

Allianz US Large Cap Growth - A EUR DIS: 4,79 Prozent



Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Kategorie : Aktienfonds Large Cap USA

: Aktienfonds Large Cap USA ISIN : DE0008475039

: DE0008475039 Wertentwicklung laufendes Jahr : 24,59 Prozent

: 24,59 Prozent Wertentwicklung 10 Jahre : 281,55 Prozent (14,33 Prozent p.a.)

: 281,55 Prozent (14,33 Prozent p.a.) Wertentwicklung 20 Jahre : 447,25 Prozent (8,87 Prozent p.a.)

: 447,25 Prozent (8,87 Prozent p.a.) Auflage : 11.01.1960

: 11.01.1960 Volumen : 116,64 Millionen US-Dollar (Stand:31.07.2023)

Volatilität 10 Jahre : 17,43 Prozent

: 17,43 Prozent Maximaler Verlust : 69,73 Prozent

: 69,73 Prozent Kosten: laufend: 1,99 Prozent

+ einmalig: 6 Prozent Ausgabeaufschlag

Top Holdings

Apple ist ein kalifornisches Technologieunternehmen, das Unterhaltungselektronik, Computersoftware und Online-Dienste entwirft, entwickelt und vertreibt. Das Unternehmen ist mit einer Marktkapitalisierung von über 2 Billionen Dollar eines der größten Unternehmen der Welt. Die wichtigsten Produktlinien von Apple sind das iPhone-Smartphone, der Tablet-Computer iPad und der Mac-Computer . Das Unternehmen bietet seine Produkte online an und betreibt die eigenen Apple Stores. (Anteil von 9,87 Prozent)

Microsoft ist ein amerikanischer Technologiekonzern aus Washington, der im April 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet wurde. Die bekanntesten Softwareprodukte von Microsoft sind die Windows-Betriebssysteme, das Microsoft Office-Paket und die Webbrowser Internet Explorer und Edge. Zu den bekanntesten Hardwareprodukte gehören die Xbox-Videospielkonsolen und die Microsoft Surface-Produktreihe von Touchscreen-Computern. Microsoft ist auch ein führender Entwickler von Softwaresystemen und -anwendungen für Computer. (Anteil von 7,92 Prozent)

Alphabet gehört genauso wie Apple und Microsoft zu den Top 5-Tech-Firmen der Welt. Zu dem Unternehmen gehören Google, YouTube und andere Tochtergesellschaften. Es wurde 2015 im Zuge einer Umstrukturierung von Google gegründet und ist jetzt die Muttergesellschaft der Suchmaschine Google. Google wurde ursprünglich 1998 von Larry Page und Sergey Brin gegründet. In folgenden Branchen ist Alphabet tätig: Internetdienste, Entwicklung von Hard- und Software, Gesundheitstechnik, Biotechnologie, Forschung und Entwicklung, Logistik, Bankenwesen, Anwendung künstlicher Intelligenz. (Anteil von 7,39 Prozent)

Nvidia ist ein kalifornisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Grafikprozessoren, Anwendungsprogrammierschnittstellen für Data Science und High-Performance-Computing sowie auf System-on-Chip-Einheiten für den Mobile-Computingmarkt spezialisiert hat. Neben den Grafikprozessoren ist Nvidia auch ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet des AI-Computing, dessen Grafikprozessoren die menschliche Intelligenz simulieren. Aufgrund des Booms bei KI-Chips ist Nvidia aktuell auf Rekordkurs. (Anteil von 5,69 Prozent)

Tesla: Anteil von 4,79 Prozent