Es gibt diese Momente an der Börse, in denen selbst hartgesottene Analysten nur noch staunend den Kopf schütteln. Tesla liefert gerade so einen Moment. Mit dem 130-fachen der für 2025 erwarteten Gewinne wird der Elektroautobauer an der Börse bewertet – eine Zahl, die jeden Finanzvorstand eines deutschen Dax-Konzerns in Schnappatmung versetzen würde.

Die Konkurrenz aus dem Club der Billionen-Dollar-Unternehmen – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta und Nvidia – kommt im Durchschnitt auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29. Tesla schwebt darüber wie ein Heißluftballon, der sich von seinen fundamentalen Verankerungen gelöst hat. Die Frage ist, wann die Luft entweicht.

Roboter sollen den Tesla-Gewinn vervielfachen

Die Wall Street-Analysten haben längst aufgegeben, mit ihrer Kursziel-Mathematik hinterherzukommen. Sie erhöhen einfach ihre Prognosen, wenn der Kurs wieder einmal davongaloppiert ist. Jüngstes Beispiel ist Dan Ives von Wedbush, der am Sonntag sein Kursziel auf 515 US-Dollar anhob. Übliche Bewertungsmodelle greifen hier nicht mehr, es ist eine Kapitulation vor der Macht der Spekulation.

Was wir erleben, ist die monetäre Übersetzung einer waghalsigen Wette: Tesla soll in naher Zukunft nicht mehr nur Autos bauen, sondern den weltweiten Markt für autonome Taxis dominieren. Ein digitales Uber ohne Menschen am Steuer – das ist die Vision, die den Aktienkurs treibt.

Dass die technischen und rechtlichen Hürden dafür gewaltig sind? Geschenkt. Dass kein Land der Welt bisher grünes Licht für vollautonome Robotaxis im Regelbetrieb gegeben hat? Ein Detail.

Die Rechnung der Tesla-Bullen ist folgende: Um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen, müsste Tesla etwa 50 Milliarden US-Dollar jährlich verdienen, um das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis einer Billion-Dollar-Company zu erreichen. Das Autogeschäft wird in den kommenden Jahren vermutlich 10 Milliarden beisteuern. Die restlichen 40 Milliarden sollen aus einem Geschäftsmodell kommen, das es in dieser Form noch gar nicht gibt.

Tesl-Aktien sind eine Wette auf Elon Musk

Dass die Technik Potenzial hat, zeigt Waymo, die Alphabet-Tochter. Sie betreibt in Phoenix und San Francisco einen Service mit fahrerlosen Taxis – nach jahrelanger Entwicklung und Milliardeninvestitionen. Das Unternehmen absolviert 150.000 fahrerlose Fahrten – und zwar pro Woche. In einem Markt, der bisher nur aus Phoenix und San Francisco besteht.

Auf diese Fantasie baut nun auch Elon Musk. Ende 2025 soll der große Durchbruch kommen – schon wieder. Seine neue Software-Version 13.2 soll Teslas bereits autonom von Los Angeles nach San Diego fahren lassen. Dass er solche Ankündigungen seit Jahren wie Konfetti verstreut und regelmäßig nicht einhält, scheint seine Fans nicht zu stören. Genauso wenig wie die Tatsache, dass die superintelligenten Computerautos noch immer an trivialen Aufgaben scheitern.

Die Tesla-Aktie ist damit weniger eine Investition als ein Glaubensbekenntnis. Wer kauft, wettet nicht auf Bilanzen oder Cashflows, sondern auf Musks Fähigkeit, seine Visionen in die Realität umzusetzen. Das hat in der Vergangenheit oft funktioniert – beim Bau von Elektroautos, bei der Raketentechnik von SpaceX.

Doch was passiert, wenn das Robotaxi-Geschäft später kommt als erhofft? Oder schlimmer noch: Wenn ein Konkurrent schneller ist? Dann wäre der aktuelle Kurs nicht nur ambitioniert. Er wäre absurd.

Vierzig Milliarden Dollar Gewinn aus fahrenden Robotern - das erinnert an die kühnsten Träume der Dotcom-Ära. Auch damals glaubten viele Anleger, die alten Bewertungsmaßstäbe hätten ausgedient. Bis der Wecker klingelte.

