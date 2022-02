E-Auto-Hersteller Tesla vertreibt Kfz-Versicherungen in Deutschland

Die auf Malta gegründete Versicherungstochter des Elektro-Autobauers Tesla, Tesla Insurance Limited, hatte Ende März 2021 in Deutschland eine Niederlassung mit dem Namen Tesla Insurance Limited (Germany Branch) ins Leben gerufen (DAS INVESTMENT berichtete). Das Unternehmen unter der Leitung von Andrew Wright, Senior Programm-Manager für europäische Versicherungen bei Tesla, bekam von der Finanzaufsicht Bafin die Erlaubnis, in Deutschland neben Kfz-Policen auch weitere Versicherungen, darunter Haftpflicht-, Unfall-, Elementarschaden- und Rechtschutz-Policen zu vertreiben.

Formal wurde die Gesellschaft Tesla Insurance Ltd. (Germany Branch) jedoch erst jetzt im deutschen Handelsregister eingetragen, berichtet die Welt in ihrer Online-Ausgabe. Als seine Geschäftsadresse gab das Unternehmen Tesla Straße 1 im brandenburgischen Grünheide, also den Sitz der neuen Autofabrik an. Als Geschäftszweck nennt es das „Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft im Niederlassungsverkehr“.

Sichere Fahrer können bis zu 60 Prozent sparen

Das Besondere an der Tesla-Kfz-Versicherung: Die Prämien sollen so gut wie in Echtzeit berechnet werden können – und das ohne zusätzliche Telematik-Technik im Auto. Dabei können sichere Fahrer laut Tesla-Chef Elon Musk bis zu 60 Prozent sparen.