Test: Private Krankenversicherer mit dem besten Service

Im Vergleich zum Vorjahr blieb die Servicequalität der Branche laut Studie unverändert und erhielt im Schnitt die Bewertung befriedigend. Der Grund: In der telefonischen Beratung zeigten sich die Mitarbeiter zwar freundlich, nur jeder Zweite ging aber auf die Wünsche der Testkunden ein. Defizite zeigten die untersuchten 20 großen PKV-Anbieter besonders bei der Beantwortung von E-Mails. Über 20 Prozent der Anfragen beantworteten sie gar nicht, nur ein Drittel der Antworten war vollständig und individuell. „Dabei ist das gezielte Eingehen auf die Bedürfnisse des Kunden gerade im Versicherungsbereich wichtig, um eine optimale und individuelle Absicherung zu gewährleisten“, sagt Markus Hamer, Geschäftsführer des Instituts.Wenn es an die Tarifauswahl geht, rät Hamer zum Kostenvergleich. Bei der stationären Zusatzversicherung variierten die Kosten für einen 35-jährigen Mann zum Beispiel zwischen 25,06 und 57,45 Euro im Monat. Beim Abschluss eines Jahresvertrags für eine Auslandskrankenversicherung könnten Einzelpersonen bis zu 60 Prozent sparen. „Günstige Tarife können durchaus umfangreiche Leistungen beinhalten. Ein Vergleich mehrerer Angebote lohnt sich in jedem Fall“, so Hamer. Tiefer in die Tasche greifen müssten Frauen – besonders im Bereich Zahnzusatz seien die Beiträge bis zu knapp 26 Prozent höher als bei Männern gewesen.Testsieger der Studie wurde Ergo Direkt. Der Versicherer habe den besten Service im Test geboten und bei der Kombination aus Service und Leistung im Teilbereich Auslandsreisekrankenschutz Platz eins belegt. Im Teilbereich Zahnzusatz hatte die Barmenia die Nase vorn, bei den stationärer Zusatzpolicen belegte Huk-Coburg Platz eins. Den ersten Platz für das beste Zahnersatzprodukt erreichte Signal. Mit dem Kombinationsprodukt Zahnersatz + Zahnbehandlung wurde R+V Testsieger. Debeka sicherte sich den Testsieg beim Auslandsreisekrankenprodukt.Im Rahmen der Studie nahmen die Marktforscher die 20 wichtigsten Versicherer im Bereich Krankenzusatz anhand von 620 Servicekontakten unter die Lupe. Die Tester untersuchten mit je 31 Kontakten pro Unternehmen den Kundenservice am Telefon, per Mail und im Internet. Die Bewertung der Leistungen und Kosten der Produkte Zahnzusatzversicherung und stationärer Krankenzusatz erfolgte in Kooperation mit dem Ratingunternehmen Franke und Bornberg. Auf Basis von Pressestellenanfragen wurden die Leistungen der Auslandskrankenversicherung untersucht.