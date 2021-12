Tests und Kundenurteile Diese Banken und Versicherer bieten besten Service

Markus Hamer, DISQ

Branchenübergreifend orientieren sich die hiesigen Anbieter insgesamt gut an den Interessen ihrer Kunden. Das zeigt eine Analyse von 69 Studien und Verbraucherumfragen, die das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) jetzt veröffentlicht hat. Die jeweils besten Vertreter ihrer Branche zeichneten das DISQ und der Nachrichtensender NTV jetzt wieder mit dem Deutschen Servicepreis aus, der in diesem Jahr zum zehnten Mal verliehen wurde.

„Der Deutsche Servicepreis kürt nur die Besten der Besten“, erklärt Markus Hamer. „Doch der Service erreicht auch branchenübergreifend aktuell wieder ein gutes Niveau“, so der DISQ-Geschäftsführer weiter. „Überzeugen kann vor allem die Beratung vor Ort – hier können sich viele Unternehmen im direkten Kundenkontakt profilieren. Beim Service am Telefon, per E-Mail und im Internet zeigt sich dagegen häufiger noch Verbesserungsbedarf.“

Finanzinstitute – Servicetests

Rang Unternehmen Punkte Qualitätsurteil 1 Comdirect Bank 81,8 sehr gut 2 1822direkt 80,3 sehr gut 3 Berliner Volksbank 74,2 gut

Insgesamt wurden 43 Unternehmen getestet.

Punkte auf einer Skala von 0 bis 100

(100 Punkte maximal erreichbar). Quelle: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Die DISQ-Analyse basiert auf insgesamt mehr als 12.000 verdeckten Testkontakten und fast 118.000 Kundenmeinungen zu insgesamt etwa 1.450 Unternehmen. Den Award vergeben die Veranstalter in 22 Kategorien, unter anderem für die Branchen Versicherungen und Finanzen. Zu den diesjährigen Gewinnern zählen neben dem Münchener Verein auch der Online-Anbieter Comdirect Bank und der nachhaltige Finanzdienstleister GLS.

Finanzinstitute – Kundenurteil

Rang Unternehmen Punkte Qualitätsurteil 1 GLS Bank 89,7 sehr gut 2 Visa 81,6 sehr gut 3 Bausparkasse Schwäbisch Hall 79,8 gut

I nsgesamt wurden 37 Unternehmen getestet.

Punkte auf einer Skala von 0 bis 100

(100 Punkte maximal erreichbar). Quelle: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Die Münchener Verein Versicherungsgruppe gehört aktuell bereits zum siebten Mal in Serie zu den Siegern. In diesem Jahr ist der 1922 gegründete private Krankenversicherer Testsieger in gleich zwei Kategorien: Sowohl bei den Servicetests als auch bei den Kundenurteilen überzeugte der Münchener Versicherer beim telefonischen Service und seinem vorbildlichen Antwortverhalten auf E-Mails von Testkunden.

Versicherungen – Servicetests

Rang Unternehmen Punkte Qualitätsurteil 1 Münchener Verein 73,2 gut 2 LVM 68,8 befriedigend 3 HUK-Coburg 66,2 befriedigend

Insgesamt wurden 41 Unternehmen getestet.

Punkte auf einer Skala von 0 bis 100

(100 Punkte maximal erreichbar). Quelle: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Guter Kundendienst sei keine Selbstverständlichkeit, berichten die DISQ-Tester: Insgesamt lasse der Service der Branche Wünsche offen und zeige Schwächen – vor allem bei den Wartezeiten am Telefon und beim Tempo der Reaktion auf Anfragen per E-Mail. Gerade in diesen aus Kundensicht besonders wichtigen Merkmalen zeige der Münchener Verein Stärke und hebe sich damit laut DISQ deutlich vom Wettbewerb ab.

Versicherungen – Kundenurteil

Rang Unternehmen Punkte Qualitätsurteil 1 Münchener Verein 84,1 sehr gut 2 Techniker Krankenkasse 80,1 sehr gut 3 HUK24 79,8 gut

Insgesamt wurden 69 Unternehmen getestet.

Punkte auf einer Skala von 0 bis 100

(100 Punkte maximal erreichbar). Quelle: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Konkret solle das Service-Team „Kunden beispielsweise nicht länger als durchschnittlich 15 Sekunden am Telefon warten lassen und E-Mails meistens innerhalb weniger Stunden beantworten“, erklärt Rainer Breitmoser. Er ist in der Funktion des Chief Customer Officers (CCO) der Verantwortliche für den Service des Münchener Vereins.