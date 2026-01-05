Manche Uhren zeigen einfach nur die Zeit. Andere erzählen Geschichte.

In dieser Galerie versammeln sich die Legenden aus dem monumentalen TASCHEN-Band „Ultimate Collector Watches": Albert Einsteins persönliche Longines, Neil Armstrongs Omega vom Mondflug, Paul Newmans Rolex, die für 17,8 Millionen US-Dollar den Besitzer wechselte. Dazu Meisterwerke von Patek Philippe, die es weltweit nur drei Mal gibt. Und Uhren, bei denen ein einziger Meister jahrelang jedes Zahnrad selbst gefertigt hat.

Von Cartiers erster Fliegeruhr 1904 über die goldenen Jahre der 1940er bis zu Richard Milles transparenten Saphir-Wundern unserer Tage – diese Sammlung zeigt, was entsteht, wenn Handwerkskunst auf Obsession trifft. Wenn Manufakturen in Genf, im Vallée de Joux oder in Finnland Uhren bauen, die mehr sind als Zeitmesser: Anlageobjekte, Statussymbole, mechanische Gedichte.

Klicken Sie sich durch diese Galerie und entdecken Sie, warum Sammler für diese Stücke Vermögen bezahlen – und warum sie damit noch gut bedient sind.

